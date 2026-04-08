Naftovod je preusmjeravao oko sedam miliona barela dnevno iz naftnog središta Saudijske Arabije na istoku do luke Janbu na Crvenom moru nakon što je Iran zatvorio Ormuski moreuz, zarobivši ogromne količine nafte i gasa i uzrokujući vrtoglavi rast svetskih energetskih tržišta, podseća agencija.

Izvor je rekao da će protok kroz naftovod biti pogođen, dodajući da se šteta procenjuje.

To bi moglo da pogorša ono što stručnjaci nazivaju najgorom energetskom krizom na svetu, piše Rojters i dodaje da Aramko koristi oko dva miliona barela dnevno na domaćem tržištu, ostavljajući otprilike pet miliona barela dnevno za izvoz.

Podaci o izvozu pokazuju da je u nedelji koja je počela 23. marta, u proseku, utovar nafte iz Janbua iznosio gotovo 4,6 miliona barela dnevno, uprkos napadima usmerenim na to čvorište 19. marta.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je pogodio nekoliko ciljeva širom regiona raketama i dronovima, uključujući, kako je nazvao, naftna postrojenja američkih kompanija u Janbuu.