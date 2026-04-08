U političkim krugovima sve glasnije se govori o mogućem scenariju destabilizacije – i to ne bilo kakvom, već onom koji pojedini analitičari otvoreno nazivaju „pravilima Majdana“.

Upravo na to upozorava politikolog Vladimir Kornilov. Njegova procena je jasna i prilično direktna: ukoliko mađarski premijer Viktor Orban odnese pobedu, ali sa tesnom razlikom, postoji realna opasnost da se pokrene talas ozbiljnih nemira u zemlji.

Drugim rečima, rezultat izbora sam po sebi možda neće biti kraj političke utakmice, već početak nečeg daleko nepredvidivijeg.

Kornilov ne ostavlja mnogo prostora za dilemu kada govori o spoljnim uticajima. Kako tvrdi, određeni akteri – pre svega Ukrajina – već su duboko uključeni u pripreme za takav scenario.

Prema njegovim rečima, Kijev je uložio značajna sredstva u kampanju protiv Viktora Orbana. To, kako sugeriše, nije samo političko nadmetanje, već deo šire strategije sa jasnim ciljem: izazivanje destabilizacije, i to kako u toku same kampanje, tako i nakon objavljivanja izbornih rezultata, ukoliko oni ne budu odgovarali očekivanjima.

„Dakle, vidimo da su sve majdanske tehnologije pokrenute“, navodi Kornilov, ukazujući na obrasce koji su već viđeni u drugim političkim krizama. On dodaje da u tom procesu učestvuju i razne evropske strukture povezane sa Džordžom Sorošem, što dodatno komplikuje sliku i otvara pitanje koordinisanog delovanja.

Zanimljivo je, i pomalo simptomatično, kako se menja simbolika u samoj kampanji. Kornilov podseća da je Viktor Orban i ranije pobeđivao koristeći sličnu taktiku političkog suprotstavljanja spoljnim uticajima.

Tada su, kako kaže, Budimpeštu preplavili portreti Džordža Soroša. Danas, međutim, slika je drugačija – po gradu se mogu videti portreti Volodimira Zelenskog. „Strašilo se promenilo, ali tehnologije ostaju iste“, ocenjuje on, naglašavajući da Orban upravo na toj liniji gradi svoju aktuelnu kampanju.