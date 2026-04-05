Mađarski premijer Viktor Orban najavio je danas, nakon sednice Saveta za odbranu te zemlje, da će vojne snage koje štite deo gasovoda Turski tok koji se nalazi u Mađarskoj biti dodatno pojačane.

Orban je u video-snimku objavljenom na njegovom nalogu na Fejsbuku zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na "brzom i efikasnom odgovoru", nakon što su srpske vlasti pronašle eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku, nakon čega je Orban sazvao hitnu sednicu Saveta za odbranu.

Mađarski premijer je dodao da u tom incidentu nije bilo povređenih, kao i da je predupređen "čin sabotaže". Orban je dodao da gasovod radi normalno i bez prekida.

Vučić je prethodno saopštio da su na teritoriji opštine Kanjiža pronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima i istakao da je Vojska Srbije danas uspela da predupredi akciju protiv vitalnih interesa zemlje kao i da će se Srbija nemilosrdno obračunati sa svakim ko misli da ugrožava njenu vitalnu infrastrukturu. Predsednik Srbije je sa Orbanom razgovarao o prvim rezultatima istrage srpskih vojno-policijskih organa u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku i saopštio da je pronađen eksploziv razorne moći i štapini neophodni za njegovo aktiviranje. "Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje. Obavestio sam premijera Orbana da ćemo ga informisati o daljem toku istrage", naveo je Vučić ranije danas na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Nakon održane sednice mađarskog Saveta za odbranu, šef mađarske diplomatije Peter Sijarto saopštio je da je suverenitet Mađarske ugrožen. "Najsnažnije odbacujemo ovaj najnoviji napad na naš suverenitet, jer napad na bezbednost naše energetske snabdevenosti ne može da se tumači bilo kako drugaćije nego kao napad na naš suverenitet", rekao je Sijarto u video-sniku objavljenom na Instagramu. On je rekao da će se Mađarska braniti zajedno sa Srbima, štititi bezbednost snabdevanja energijom i da neće dozvoliti da da bude primorana da kupuje energetske resurse po višoj ceni i iz manje sigurnog izvora nego što je trenutni. Gasovod Turski tok godišnje transportuje 7,5 do osam milijardi kubnih metara i predstavlja glavnu energetsku arteriju Mađarske.