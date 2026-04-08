Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da je prekid vatre u Iranu plod krvi pokojnog ajatolaha Alija Hamneija.

"Prekid vatre, uz prihvatanje opštih principa koje je Iran želeo, plod je krvi našeg velikomučeničkog vođe Hamneija i postignuće prisustva svih ljudi na licu mesta. Od danas pa nadalje, ostaćemo zajedno. Bilo da je u oblasti diplomatije, bilo da je u oblasti odbrane, bilo da je na ulici, bilo da je u areni pružanja usluga", rekao je Pezeškijan u objavi na društvenoj mreži Iks.

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei ubijen je prvog dana napada američkih i izraelskih snaga na Iran 28. februara, a na toj funkciji nasledio ga je njegov sin Modžtaba.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

Ubrzo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom''.