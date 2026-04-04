Mađarska i Slovačka su se saglasile da zajedničkim snagama traže od rukovodstva Evropske unije ukidanje zabrane isporuke ruske nafte i gasa u Evropu, kojoj preti energetska kriza zbog situacije oko Irana i konflikta na Bliskom istoku, saopštio mađarski premijer Viktor Orban nakon telefonskog razgovora sa slovačkim kolegom Robertom Ficom.

Orban je istakao da Budimpešta i Bratislava smatraju da je neophodno hitno preduzeti mere koje će omogućiti zemljama EU da izbegnu nestašicu sirovina i goriva, kao i rast cena svih vrsta energenata.

"Zahtevamo od Brisela da odmah ukine sankcije i ograničenja uvedena ruskom energetskom sektoru", rekao je Orban u video-poruci koju su prenele mađarske televizije.

Prema njegovim rečima, Evropska unija treba "da odustane od planova koji predviđaju zabranu ruskih energenata i prelazak na skuplju i nedostupnu energetsku politiku". Takvi planovi, kako kaže, "treba da budu bačeni u smeće".

Orban je takođe pozvao Brisel da primora Vladimira Zelenskog "da odmah otvori naftovod 'Družba' koji je Ukrajina blokirala 27. januara".

"U Evropi vladaju kritični uslovi, približava se ozbiljna energetska kriza, i to sve bržim tempom. Evropskoj ekonomiji preti nestašica energenata i, kao posledica toga, rast cena. Opasnost je neminovna i može se sprečiti samo ako Evropska unija obnovi svoje zalihe nafte i gasa iz svih mogućih izvora, u najvećim mogućim količinama i što je brže moguće", naglasio je mađarski premijer, dodajući da je "svaki dan bitan".