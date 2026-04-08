Specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev izjavio je da zdravi pristupi mađarskih političara pitanjima suvereniteta, migracije i energetske bezbednosti izazivaju nezadovoljstvo evropskih birokrata i razotkrivaju slabosti EU.

"Osvežavajuća iskrenost (potpredsjednika SAD) Džej Di Vensa razotkriva zlonamerne pokušaje EU da se meša u izbore u Mađarskoj. Nesposobne birokrate EU mrze ispravnost mađarskih stavova o suverenitetu, migraciji i energetskoj bezbednosti jer oni razotkrivaju birokratsku glupost EU", napisao je Dmitrijev na platformi Iks.

Vens je ranije u Budimpešti, na skupu povodom Dana prijateljstva između SAD i Mađarske, pohvalio mađarskog premijera Viktora Orbana, ističući da se on „bori za energetsku bezbednost“, za razliku od većine evropskih lidera, ističe agencija.

U govoru je, takođe, kritikovao rukovodstvo i birokratiju Evropske unije, optužujući ih za mešanje u mađarske izbore.

Bonus video: