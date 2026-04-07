Vašington zna za pokušaje ukrajinskih specijalnih službi da utiču na ishod izbora u SAD i Mađarskoj, izjavio je potpredsednik Sjedinjenih Država Džej Di Vens, koji je doputovao u Budimpeštu kako bi pružio podršku Viktoru Orbanu pred predstojeće izbore 12. aprila, prenose RIA Novosti.

"Nama je, svakako, poznato da u ukrajinskim specijalnim službama postoje elementi koji su pokušavali da utiču na ishod izbora u Americi i Mađarskoj. To je jednostavno u njihovom stilu", rekao je Vens tokom konferencije za novinare u Budimpešti.

On je dodao da Vašington ne namerava da Mađarima govori za koga treba da glasaju.

"Pozvao bih birokrate u Briselu da učine isto. Smatramo da je mešanje briselske birokratije zaista sramno", naglasio je potpredsednik SAD.

Džej Di Vens je nakon sastanka sa Orbanom istakao da je Mađarska bila među retkim zemljama koje su zauzele razumnu i mudru poziciju po pitanju sukoba između Rusije i Ukrajine i dodao da će SAD nastaviti da učestvuju u mirovnom procesu rešavanja ukrajinske krize.

On je napomenuo da su predsednik SAD Donald Tramp i Orban učinili više za okončanje konflikta nego bilo koji drugi lider.

"I oni su to uradili pomoću diplomatije, razgovarajući sa ljudima, pokušavajući da razumeju šta je potrebno Ukrajini i Rusiji", naglasio je Vens.

Rešenja konflikta u Ukrajini treba tražiti kroz stvarne diplomatske napore, naglasio je američki potpredsednik.

"Razumemo da postoji mnogo složenih pitanja, ali put ka njihovom rešavanju je u tome da vodimo dijalog jedni sa drugima i zaista se bavimo marljivim diplomatskim radom", naglasio je.

Prema njegovim rečima, što skorije okončanje sukoba u Ukrajini odgovara interesima Evrope i SAD.

Džej Di Vens je doputovao u Budimpeštu u okviru zvanične dvodnevne posete pred parlamentarne izbore u Mađarskoj koji će se održati 12. aprila.

Pred put je rekao da će značajan deo razgovora, pored bilateralnih odnosa, biti posvećen temama Evrope i Ukrajine.

SAD smatraju mađarskog premijera Viktora Orbana jednim od retkih pravih državnika u Evropi, sposobnih da deluju kao mirotvorci, poručio je potpredsednik SAD Džej Di Vens koji je doputovao u Budimpeštu kako bi pružio podršku Orbanu pred predstojeće izbore 12. aprila.