Putopisni blogeri sa stranice "Lovci na putovanja" podelili su svoje iznenađenje cenama u Vijetnamu,

Stranica redovno donosi zanimljivosti sa različitih destinacija širom sveta, a na svom Instagram profilu nedavno su podelili skice sa putovanja u Vijetnam.

Naime, na svojim Instagram pričama objavili su prosečne cene na pijacama, što ih je prilično iznenadilo.

„Kao što znate, na putovanju smo u Vijetnam i zaista je šokantno koliko je sve ovde jeftino. Evo nekoliko primera“, napisali su, deleći fotografiju različitih vrsta cigareta, od kojih većina košta 1 evro ili manje. Flaša vode od 0,5 litara košta 0,16 evra, dok se većina popularnih gaziranih pića prodaje za 0,27 evra. Za obrok u restoranu treba izdvojiti 2 evra.

Ležaljka i peškir na plaži koštaju 1,32 evra, dok pića na plaži uglavnom koštaju 0,66 evra

Savet turistima je da posete grad Da Nang, koji se naziva najživljim gradom u Vijetnamu. Nalazi se u centralnom delu zemlje, na obali Južnog kineskog mora. Grad je čist, uredan i mirniji od većine velikih gradova. Poznat je po širokim ulicama i modernoj infrastrukturi, kao i po dugoj peščanoj plaži Mi Ke, koja se često svrstava među najlepše u Aziji.