Pokušaj diverzije na srpskom delu gasovoda „Turski tok“ Mađarska smatra napadom na svoj suverenitet, jer većinu goriva iz Rusije dobija preko ove rute, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto nije direktno optužio Ukrajinu za organizovanje ove diverzije, ali je podsetio da su Ukrajinci u poslednjih nekoliko nedelja uspostavili naftnu blokadu protiv Mađarske, prekinuvši tranzit preko naftovoda „Družba“, a zatim su „pokušali da nametnu potpunu energetsku blokadu napadom na objekte gasovoda ‘Turski tok’ na ruskoj teritoriji desetinama dronova“.

- I danas se dogodio još jedan incident. Naše srpske kolege pronašle su eksploziv u blizini gasovoda ‘Turski tok’, dovoljan da ga digne u vazduh - rekao je Sijarto za mađarsku televiziju.

- Najoštrije osuđujemo ovaj novi napad na naš suverenitet, jer se napad na bezbednost našeg snabdevanja energijom ne može smatrati ničim drugim osim napadom na naš suverenitet - naglasio je ministar.

On je napomenuo da je ugrožena bezbednost gasovoda koji „garantuje pouzdano snabdevanje Mađarske prirodnim gasom“.

Tokom 2025. godine iz Rusije je preko „Turskog toka“ i njegovih ogranaka u Bugarskoj i Srbiji Mađarskoj isporučeno više od sedam milijardi kubnih metara gasa.