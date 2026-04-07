Pentagon je pripremio vojne planove u vezi sa Iranom i vojska Sjedinjenih Američkih Država je spremna ukoliko američki predsednik Donald Tramp odluči da sprovede svoje pretnje Iranu, uz nastojanje da se civilna šteta svede na minimum i poštovanje međunarodnog prava, javlja Al Džazira pozivajući se na izvore u Pentagonu.

Izvori su za katarsku televizijsku mrežu naveli da Pentagon neće otkrivati da li su nuklearna postrojenja među ciljevima koje je Tramp odredio unutar Irana.

Kako dodaju, vojni planovi uzimaju u obzir ograničavanje civilnih žrtava i štete u slučaju ostvarivanja pretnji.

Prema njihovim rečima, Pentagon je takođe sproveo pravnu reviziju kako bi se sprečilo da eventualni napadi na Iran budu u suprotnosti sa međunarodnim pravom.

Tramp je zapretio ranije danas Iranu da će "čitava (jedna) civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da odblokira Ormuski moreuz.

"Večeras će biti važan trenutak u svetskoj istoriji. Čitava (jedna) civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno divno, ko zna", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

U međuvremenu je pakistanski premijer Šehbaz Šarif pozvao Trampa da pomeri svoj rok za dogovor sa Iranom za dve nedelje i zatražio od Teherana da u istom periodu otvori Ormuski moreuz, ocenjujući da tekući diplomatski napori obećavaju i da ih treba dovesti do kraja.

Potom je agencija Rojters, pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika, javila da Iran pozitivno gleda na predlog Pakistana o dvonedeljnom prekidu vatre u ratu protiv SAD.

Istovremeno, pozivajući se na portparolku Bele kuće Kerolajn Livit, Aksios je preneo da će američki predsednik uskoro dati svoj odgovor na predlog Pakistana.