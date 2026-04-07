Bela kuća saopštila je danas da samo predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zna dokle su stigli pregovori sa Iranom, povodom izveštaja da su iranski zvaničnici obustavili razgovore sa SAD uoči roka koji jeTramp postavio za večeras u 20 časova po američkom istočnom vremenu.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je da Iran ima rok do 20 časova po lokalnom vremenu da "odgovori trenutku i postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama".

"Samo predsednik zna dokle su stvari stigle i koje će poteze povući", navela je Livit u saopštenju, datom kao odgovor na zahtev BBC-a za pojašnjenje ranijih izjava Trampa i američkog potpredsednika Džej Di Vensa.

Vens je ranije izjavio da iransko rukovodstvo treba da zna da SAD imaju "alate koje do sada nisu odlučile da upotrebe", dodajući da Tramp može da donese odluku o njihovoj primeni ukoliko Iran ne promeni svoje ponašanje.

Tramp je zapretio ranije danas Iranu da će "čitava (jedna) civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da odblokira Ormuski moreuz.

"Večeras će biti važan trenutak u svetskoj istoriji. Čitava (jedna) civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno divno, ko zna", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

U međuvremenu je pakistanski premijer Šehbaz Šarif pozvao Trampa da pomeri svoj rok za dogovor sa Iranom za dve nedelje i zatražio od Teherana da u istom periodu otvori Ormuski moreuz, ocenjujući da tekući diplomatski napori obećavaju i da ih treba dovesti do kraja.

Potom je agencija Rojters, pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika, javila da Iran pozitivno gleda na predlog Pakistana o dvonedeljnom prekidu vatre u ratu protiv SAD.