Pozivajući se na izvore u iranskoj vojsci, agencija prenosi da Iran u tom slučaju "neće oklevati" da nanese "tešku štetu" Sjedinjenim Američkim Državama i njenim partnerima.

Izvor je rekao da su Trampove pretnje "više posledica njegovog očaja i bespomoćnosti", a ne "inicijative i moći".

"Ali ako Tramp želi da padne iz jedne rupe u drugu sa svojim ludilom, pripremili smo mu crnu rupu iz koje će biti nemoguće da izađe. Pripremili smo neka lepa iznenađenja za Trampovo moguće ludilo, jedno od njih je dodavanje naftnih postrojenja Aramko, naftnih postrojenja Janbu i naftovoda Fudžejra na spisak iranskih ciljeva, a u slučaju Trampovog zločina, Iran neće oklevati da nametne velike troškove Sjedinjenim Državama i njihovim partnerima", rekao je izvor.

Izvor navodi da Tramp misli da će se zbog pretnji otvoriti Ormuski moreuz i da će cena nafte pasti.

"On ne zna da će, ako sprovede svoju pretnju, morati da vidi kako cene nafte dostižu 200 dolara u narednim danima", naveo je izvor.

Tramp je ranije danas zapretio Iranu da će "čitava civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz.

"Večeras će biti važan trenutak u svetskoj istoriji. Čitava civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno divno, ko zna", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

U međuvremenu je pakistanski premijer Šehbaz Šarif pozvao Trampa da pomeri svoj rok za dogovor sa Iranom za dve nedelje i zatražio od Teherana da u istom periodu otvori Ormuski moreuz, ocenjujući da tekući diplomatski napori obećavaju i da ih treba dovesti do kraja.

Potom je agencija Rojters, pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika, javila da Iran pozitivno gleda na predlog Pakistana o dvonedeljnom prekidu vatre u ratu protiv SAD.

Istovremeno, pozivajući se na portparolku Bele kuće Kerolajn Livit, Aksios je preneo da će američki predsednik uskoro dati svoj odgovor na predlog Pakistana.