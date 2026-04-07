"Ormuski moreuz je previše važan za svet da bi se koristio za ucene, da bi bio blokiran ili zatvoren oružjem bilo koje države. Odavno znamo da su ove zemlje (Kina i Rusija) sposobne za opstrukciju", rekao je Volc u UN, prenosi Sky News.

Volc je poručio da rezultat glasanja "ne ograničava SAD u sprovođenju vojne operacije protiv Irana", ocenivši da zahtev Bahreina i drugih zemalja iz regiona Persijskog zaliva "nije bio nerazuman".

"Bila je to jednostavna rezolucija. Napomenuo bih da su Rusija i Kina izgleda izabrale bolje partnere u Iranu. Mogli su da izaberu da stanu uz naše saveznike u Zalivu, ali umesto toga Rusija je izabrala da bude ključni dobavljač vojne opreme Iranu. Svet će znati ko je izabrao opstrukciju umesto stabilnosti", rekao je Volc.

Nacrt rezolucije, koji je sastavio Bahrein, dobio je podršku 11 zemalja, Kolumbija i Pakistan su se suzdržali, dok su Rusija i Kina iskoristile pravo veta da blokiraju rezoluciju.

