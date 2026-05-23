Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslao je pismo liderima Evropske unije u kojem je poručio da smatra nepravednim nemački predlog prema kojem bi Ukrajina dobila pridruženi status u EU bez prava glasa.

Nemački kancelar Fridrih Merc prethodno je predložio da Ukrajina kao prelazni korak ka punopravnom članstvu učestvuje na sastancima Evropske unije, ali bez mogućnosti glasanja. Prema njegovim rečima, takav model mogao bi da pomogne u postizanju dogovora o okončanju rata izazvanog ruskom invazijom.

Kako prenosi Rojters, Zelenski je u pismu naveo da je nakon odlaska Viktora Orbana otvoren prostor za ozbiljniji napredak u pregovorima o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji.

"Bilo bi nepravedno da Ukrajina bude prisutna u Evropskoj uniji, ali da ostane bez glasa. Pravo je vreme da se krene napred sa članstvom Ukrajine na pun i smislen način", istakao je Zelenski u svojoj poruci.

Pismo je upućeno predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i kiparskom predsedniku Nikosu Hristodulidesu, čija zemlja trenutno predsedava Savetom EU.

Zelenski je evropskim liderima zahvalio na podršci tokom rata i poručio da Ukrajina trenutno predstavlja zaštitni bedem Evrope protiv ruske agresije.

"Branimo Evropu - u potpunosti, ne delimično i ne polumerama. Ukrajina zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava unutar Evrope", zaključio je Zelenski.







Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi do kraja nedelje moglo da bude poznato da li su Sjedinjene Američke Države spremne da nastave ulogu posrednika u pregovorima između Ukrajine i Rusije.

U video obraćanju, Zelenski je rekao da je Kijev poslednjih dana razgovarao sa evropskim partnerima, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Nemačku, u okviru formata E3.

"Razgovarali smo sa našim evropskim prijateljima, Britanijom, Francuskom, Nemačkom, formatom E3. Do kraja nedelje može biti novih podataka o spremnosti Amerikanaca. I, naravno, mnogo toga zavisi od razvoja situacije sa Iranom. Amerika je fokusirana na ovo. Činimo sve da intenziviramo našu diplomatiju bliže kraju rata. To je naš prvi prioritet, očigledno", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je naglasio da Ukrajina insistira da Evropa bude uključena u pregovarački proces i poručio da će evropski stav imati važnu ulogu u eventualnim budućim dogovorima.

"Pitanje je kako ćemo tačno zajedno dovesti situaciju do mira koji će biti pouzdan, koji će biti dostojanstven. Moramo sada da učinimo sve da intenziviramo diplomatiju. Očekujem i odgovor američke strane, o mogućim formatima i rasporedu sastanaka", naglasio je Zelenski.

Istovremeno, američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je tokom sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj da su pregovori o okončanju rata trenutno zaustavljeni zbog nedostatka napretka.

Rubio je dodao da su SAD spremne da se ponovo uključe u pregovore ukoliko se pojavi realna mogućnost za postizanje rezultata.