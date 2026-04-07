Strah od globalne katastrofe sve je izraženiji nakon dramatičnih izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je zapretio da bi Iran mogao da bude sravnjen sa zemljom u jednoj noći, što je dodatno podgrejalo bojazan od nuklearnog scenarija.

– „Cela zemlja može biti uništena za jednu noć“ – izjavio je Tramp juče, izazivajući šok i paniku širom sveta.

Ubrzo nakon toga, otišao je korak dalje i govorio o mogućem potpunom nestanku civilizacije, navodeći da bi se sve moglo završiti već večeras.

– „Cela civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to desi, ali verovatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promenu režima, gde prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda se može desiti nešto revolucionarno divno, ko zna? Saznaćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji sveta. Čak 47 godina ucene, korupcije i smrti će konačno završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana!“ – napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Sjedinjene Američke Države i Izrael nalaze se u otvorenom sukobu sa Iranom još od 28. februara, kada su izveli koordinisane napade na ključne ciljeve unutar Irana. Teheran je uzvratio udarima na američke baze i druge mete širom Bliskog istoka, čime je region dodatno destabilizovan i gurnut u haotičnu situaciju.

Tramp je u ponedeljak održao konferenciju za medije u Beloj kući, u trenutku kada raste zabrinutost zbog mogućeg potpunog kolapsa bezbednosne situacije na Bliskom istoku.

Nakon njegovih izjava, pojavile su se brojne spekulacije o tome kako bi jedna zemlja mogla da bude uništena „za jednu noć“, a mnogi su odmah posumnjali na upotrebu nuklearnog oružja.

– „Jedini način da se zemlja uništi za jednu noć je nuklearnim oružjem“ – napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži Iks.

Ipak, zvaničnih potvrda o eventualnoj upotrebi nuklearnog arsenala nema, niti informacija o mogućim posledicama takvog scenarija, što je i očekivano s obzirom na to da se ovakve vojne strategije drže u najstrožoj tajnosti.

Posebnu zabrinutost izaziva i vremenski okvir koji je Tramp naveo. On je zapretio da će „pakao zavladati“ ukoliko Iran ne ispuni uslove u vezi sa Ormuskim moreuzom – ključnim pomorskim pravcem kroz koji prolazi oko petine svetske nafte.

Rok koji je postavio ističe u utorak u 20 časova po istočnom vremenu, što odgovara noći u dva sata po našem vremenu, što dodatno pojačava napetost i iščekivanje.

– „Ako se desi, desiće se. Ako ne, dići ćemo celu zemlju u vazduh. Utorak će biti ‘dan elektrana’ i ‘dan mostova’, sve u jednom, u Iranu. Neće biti ničeg sličnog! Otvorite je**** moreuz, ludi gadovi, ili ćete živeti u paklu – samo gledajte! Hvala Alahu“ – poručio je Tramp u jednoj od ranijih izjava.

Ormuski moreuz već nedeljama predstavlja jednu od ključnih tačaka sukoba, a njegovo zatvaranje izazvalo je nagli rast cena nafte, budući da kroz njega prolazi oko 20 odsto globalne potrošnje.

Stručnjaci upozoravaju da bi eventualno uništenje iranskih elektrana izazvalo humanitarnu katastrofu nezapamćenih razmera. Milioni ljudi ostali bi bez osnovnih uslova za život, uključujući hranu i vodu.

Gašenje elektroenergetskog sistema dovelo bi do potpunog kolapsa – nestalo bi tekuće vode, zdravstvene službe bi prestale da funkcionišu, a distribucija hrane bi bila paralizovana. U zemlji sa više od 90 miliona stanovnika, posledice bi bile katastrofalne.

Usled urušavanja sistema snabdevanja, došlo bi do gladi i širenja bolesti, dok bi zatvaranje firmi izazvalo masovnu nezaposlenost. Građani bi ostali bez struje, što bi dodatno produbilo njihovu izolaciju, posebno jer je internet već ograničen od početka sukoba.

Na kraju, takav scenario pokrenuo bi ogroman talas migracija, dok bi ostatak sveta, posebno Zapad, mogao da se suoči sa novim talasom terorističkih napada i ozbiljnim ekonomskim potresima koje pojedini analitičari već nazivaju „finansijskim Armagedonom“.