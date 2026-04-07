Vreme često ne ide naruku savršenom redu u domu kakav mnogi priželjkuju, pa se mnogi bore da prostor održe čistim i organizovanim. Ipak, stručnjaci za organizaciju ističu da postoji jedna jednostavna svakodnevna navika koja može napraviti veliku razliku – bez napornog čišćenja, potapanja ili dezinfekcije.

Tajna urednog doma, kažu, krije se u naizgled banalnoj navici: vratiti stvar na njeno mesto odmah nakon upotrebe. Stručnjakinja za organizaciju i autorka knjige „Minimalista“ u radu sa klijentima stalno uočava isti obrazac:

„Kada bih morala da izdvojim samo jednu naviku koja dugoročno donosi najveću promenu, to bi bilo ‘odmah pospremi’. Ta praksa je promenila bezbroj domova, uključujući i moj.“

U njenim projektima – od malih gradskih stanova do velikih porodičnih kuća – problem gotovo nikada nije nedostatak prostora, već odlaganje. Predmeti imaju svoje mesto, ali se na njega ne vraćaju.

Kako nastaje nered

Emili Mas iz studija „Spaces by Emily“ objašnjava da nered najčešće nastaje u takozvanim „mikrotrenucima“. Na primer: ulazite u stan s kesama iz prodavnice, zvoni telefon, neko vam se obraća – i u tom trenutku ključevi završe na komodi, pošta na stolu, torba na podu.

Sve traje svega nekoliko sekundi, ali ako se ponavlja svakodnevno, prostor brzo gubi sklad. Prema njenim rečima, razlika između urednog i haotičnog doma često je doslovno – jedna minuta pažnje.

Psihologija nereda: zašto odlažemo stvari

Stručnjaci naglašavaju da nered retko nastaje iz lenjosti. Mnogo češće uzrok je mentalni umor.

Nakon napornog dana, mozak bira najlakše rešenje:

lakše je spustiti jaknu na stolicu nego je okačiti

lakše je ostaviti čašu na stolu nego je odneti do sudopere

Tonia Tomlin iz organizacione firme „Sorted Out“ kaže da ljudi često misle da im je potrebno „veliko spremanje“ kako bi ponovo uspostavili red.

„U većini slučajeva nije potrebna revolucija, već doslednost. Kada se stvari ne vraćaju na svoje mesto, stvara se vizuelni šum – a on povećava stres.“

Istraživanja potvrđuju da vizuelni nered povećava napetost i smanjuje koncentraciju, dok uredan prostor doprinosi osećaju mira i kontrole.

Kako uvesti ovu naviku

Iako deluje jednostavno, pravilo „odmah pospremi“ nije uvek lako sprovesti. Stručnjaci savetuju sledeće:

1. Svaka stvar mora imati svoje mesto

Ako predmet nema jasno određeno mesto, teško ga je vratiti. Unapred odredite gde stoje ključevi, torbe, pošta i punjači.

2. Pravilo tri minuta

Ako nešto možete da pospremite za manje od tri minuta – uradite to odmah.

Na primer:

vratiti cipele u ormar

složiti ćebe

staviti sudove u mašinu

3. Doslednost tokom dana

Posebno obratite pažnju na jutarnje i večernje rutine. Umesto da odeća završi na stolici „za sutra“, odmah je vratite gde pripada.

Ove male radnje, kada se ponavljaju, stvaraju dugoročan red.

Mala promena, velika razlika

Ova navika je moćna upravo zato što je jednostavna. Ne zahteva novac, novi nameštaj niti komplikovane sisteme organizacije – samo odluku da stvari odmah vratite na njihovo mesto.

Stručnjaci se slažu: uredan dom nije rezultat povremenih velikih akcija, već niza malih svakodnevnih odluka. Na kraju, nije pitanje koliko vremena imate za čišćenje – već koliko pažnje posvećujete trenutku kada nešto ostavljate.

Jer ponekad je razlika između haosa i sklada – samo jedan minut.

