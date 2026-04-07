Rakete i dronovi su lansirani iz Irana ka Saudijskoj Arabiji jutros u ranim jutarnjim satima, a navodno su gađali Al Džubail i izazvali veliki požar u tom području.

Ovaj grad je najveći industrijski centar na Bliskom istoku i u njemu se nalaze ključne petrohemijske i energetske infrastrukture. Prostirući se na više od 1.000 kvadratnih kilometara u Istočnoj provinciji, industrijska zona Al Džubaila doprinosi sa više od 7% bruto domaćeg proizvoda Saudijske Arabije i uključuje velike pogone u petrohemiji, preradi nafte i proizvodnji čelika.

Snimak sa mesta događaja prikazuju snažnu eksploziju i razorni požar koji je usledio.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da su njihovi sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili sedam balističkih raketa usmerenih ka istočnom regionu, gde se nalazi Al Džubail. U zvaničnom saopštenju, portparol je potvrdio „presretanje i uništenje 7 balističkih raketa“, navodeći da su delovi pali u blizini energetskih postrojenja i da je procena štete u toku.

Navodni napad dolazi u trenutku kada tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nastavljaju da rastu. Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je na moguće napade na ključnu iransku infrastrukturu, uključujući elektrane i mostove, ukoliko Teheran ne pristane na sporazum o okončanju blokade Ormuskog moreuza do 7. aprila 2026. godine u 20:00 časova po istočnoameričkom vremenu (2 sata ujutru po našem vremenu).