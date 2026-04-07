Američki predsednik Ričard Nikson 15. avgusta 1971. godine napustio je zlatni standard. Posredna, ali delimična posledica, podstaknuta i naftnim šokom 1973, bio je sporazum koji je državni sekretar Henri Kisindžer sklopio sa Saudijskom Arabijom, prema kojem se Kraljevina obavezala da određuje cenu nafte u dolarima, iako neformalno, te da viškove od izvoza nafte ulaže u američke državne obveznice (Treasuries) u zamenu za bezbednosne garancije SAD-a.

Ostale zemlje Persijskog zaliva ubrzo su sledile taj primer, čime je utaban put dominaciji dolara kroz recikliranje prihoda od trgovine naftom, što je održavalo potražnju za dolarom.

Na vrhuncu moći, petrodolar je verovatno bio u periodu od 2002. do sredine 2008, kada su cene nafte bile blizu 150 dolara po barelu, objašnjava Rojters. SAD je bio najveći uvoznik, a suficit su izvoznici ulagali u američke obveznice, pa su prinosi bili niski. Sada je prinos na desetogodišnje obveznice porastao sa 3,9 na 4,4 odsto, što stvara pritisak na američki dug.

Dojče banka je 25. marta objavila belešku klijentima u kojoj strateg Malika Sačdeva objašnjava da bi američko-izraelski rat sa Iranom „mogao biti katalizator erozije dominacije petrodolara i početka petrojüana“, pozivajući se na medijske izveštaje da Iran dozvoljava prolaz brodova kroz Ormuski moreuz ako se nafta plaća u juanima, objavio je Blumberg.

Kina je najveći kupac iranske nafte, a i Saudijska Arabija prihvata plaćanje dela nafte u kineskoj valuti. Fajnenšel tajms je 31. marta izvestio da su strane centralne banke smanjile obim američkih obveznica na najniži nivo od 2012. godine; reč je o prodaji od 82 milijarde dolara, pa strane banke sada drže 2,7 biliona.

Blumberg podseća da su sve ostale krize od 2022. godine i sukoba u Ukrajino imale suprotan efekat – novac se slivao u američko Ministarstvo finansija. Ako se trend nastavi…

Udeo petrojuana raste, naročito jer Kina njime plaća rusku naftu. Procena je da je krajem 2025. godine oko 80 odsto trgovine naftom bilo plaćano petrodolarima, što ostavlja oko 20 odsto za petrojuan i evro.

