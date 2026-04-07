RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Ulica lipa, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Od zlata jabuka

13.40 Jedan dan

14.10 Sveto kraljevstvo

15.05 Vesti

15.15 Ovo je Srbija

16.00 Selo gori, a baba se češlja , igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme, stanje na putevima

19.30 Dnevnik

20.05 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija

21.00 Takovska 10

22.00 Virdžina, film

23.50 Dnevnik

00.15 Kulturni dnevnik

00.30 Saboter, film

02.25 Dnevnik

03.00 Kina na pozornici

03.50 Jedan dan

Najava

Takovska 10 - Ima li Tramp petlju da otvori tesnac? 21.00 RTS1

Ultimatum Iranu da otvori Ormuski prolaz za tankere sa energentima ističe u utorak uveče, da li se svet nalazi pred novog i žešćom fazom rata i ekonomske krize, šta se za to vreme događa sa ratom u Ukrajini i da li prisustvujemo kraju NATO pakta. Ultimatum koji je Donald Tramp uputio Iranu da otvori Ormuski tesnac podigao je tenzije do sada najviši nivo u poslednjoj deceniji. Istovremeno, ukrajinski front ostaje aktivan, a njegov ishod sve više zavisi od odluka koje se donose daleko od bojišta. Koliko su realne šanse za vojnu pobedu, a koliko za politički kompromis u oba rata, i ko u ovom trenutku ima inicijativu? Da li NATO ostaje garant bezbednosti Zapada ili ulazi u fazu preispitivanja sopstvene uloge i dometa, a možda i postojanja? O ovim pitanjima u emisiji "Takovska 10" govore vojni analitičari Vlade Radulović i Aleksandar Radić, urednik emisije "Dozvolite" na RTS-u Goran Janićević i dopisnik RTS-a iz Nemačke Nenad Radičević. Emisiju uređuje i vodi Zoran Stanojević.

RTS2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča

07.30 Slagalica

08.00 Nebojša Čelik šou

08.25 Lola i Mila

08.30 Štrumpfovi

08.55 Ovako vas vidimo

09.10 Plava ptica na Malti

09.15 Važne stvari

09.30 Dva puta Tina

09.50 Đaci u velikom ratu

10.15 Iz života poznatih matematičara

10.45 Eko perspektive

11.05 Eko minijature

11.10 Ekologeri

11.35 Eko minijature

11.40 Eko perspektive

12.25 Panonikum

12.55 Kreativni distrikt

13.25 Velika iluzija

14.00 Brizi, film

15.50 Ženski raj, serija

16.35 Znanje imanje

17.35 Pravo na sutra

18.00 Metamorfoze

18.30 Utopija: Ostrvo nade i očaja

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.10 Gorka osveta, serija

20.10 Kina na pozornici

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Vremenska kapsula

22.40 Kliker za…: Pčelarenje – Marina Petković

23.10 Naučni portal

23.40 Na nišanu, serija

00.30 Muzika Sergeja Ivanovića Tanjejeva – Hor RTS

01.15 Gorka osveta, serija

02.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.05 Znanje imanje

03.00 Pravo na sutra

03.25 Ekologeri

Najava

Vremenska kapsula 21.45 RTS2

Redakcija za kulturu i umetnost, u okviru dokumentarnog serijala Vremenska kapsula, premijerno prikazuje emisiju Tvrđava Dijana. Pre dve hiljade godina Rimljani su, u Đerdapskoj regiji na desnoj obali Dunava, na bregu po imenu Karataš ili Crni Kamen, izgradili jedan od najvećih vojnih logora. Podigli su ga na izlazu iz Đerdapske klisure. Prvobitno zemljano-palisadno utvrđenje, car Trajan je krajem 1. veka zamenio utvrđenjem od kamena. U narednim vekovima više puta je rušeno i popravljano, a u 6. veku za vreme cara Justinijana iznova obnovljeno i dograđeno. U funkciji je bilo sve do 7.veka kada je pred naletom Avara i Slovena konačno srušeno. Tvrđava Dijana je udaljena dva kilometra od Hidroelektrane Đerdap 1 i osam kilometara od varoši Kladovo. Prva arheološka istraživanja na ovom lokalitetu počela su 1964. godine i sa većim ili manjim prekidima traju do naših dana. Arheolozi su tokom šest decenija istraživanja otkrili: bedeme i kule, kapije, ulice, palate, žitnicu, vojničke barake, toalet, kriptu...Takođe, iskopavanja na lokalitetu iznela su na svetlo dana brojne pokretne nalaze: skulpture, epigrafske spomenike, novac, keramiku, nakit, vojničku opremu i brojne duge predmete...

Pink

05.30 Novo jutro

11.00 Premijera

11.15 Ekskluzivno

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Ognjen Amidžić ugostiće izuzetno zanimljivu i aktuelnu postavu gostiju – Kristijana Golubovića, Anabelu Atijas, Lunu Đogani i Ninu Đogani.

Prva

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Dadilja sa sela, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo

23.00 Glam i Drama

00.00 Posetioci, igrani film

02.00 Ekskluziv

02.30 Nikad nije

Najava

Hajde da se volimo 22.00 Prva

Emisija "Hajde da se volimo" donosi priču o Neveni– ženi koja je bila žrtva trgovine ljudima, ali je pronašla snagu da se izbori za slobodu. Njena priča nije samo svedočanstvo o boli, već i o hrabrosti, nadi i novom početku. Pogledajte kako je jedna žena uspela da se izvuče iz kandži belog roblja i da nastavi dalje. Nadežda Nešić iz Gadžinog Hana je žena koja je mnogo toga preuzela na svoja pleća. Ona je zaista žena na koju uvek možete da računate. Nakon tragične smrti supruga, Nadežda je morala da preuzme domaćinstvo. Ona danas vodi vozi kamion, traktor, frezu, posvećena je mama i baka. Suočava se sa velikim problemima – a skoro je ostala bez krova nad glavom. Emisija "Hajde da se volimo" ima posebnu gošću. Draginja Jovanović – Lacika je harizmatična umetnica kojoj je muzika od detinjstva u krvi. Pleni svojim glasom i svojom pojavom gde god se nalazi i često uveseljava prolaznike na Kalenić pijaci. Emisija Hajde da se volimo ispuniće joj dugogodišnju želju. Voditelji emisije „Hajde da se volimo“, Danijela Pantić i Zoran Pajić pripremili su slatko iznenađenje za gledaoce i publiku u studiju.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Studio 7

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Paranoja, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Paranoja 22.15 B92

Nakon što na poslu napravi skupu grešku, Adam se suočava s nemilosrdnim predsednikom kompanije. Uloge: Lijam Hemsvort, Geri Oldman, Amber Herd.

Hepi

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

13.57 Telemaster 1

14.27 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.04 Naslovna strana, kviz

17.41 Žena, serija

18.23 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, serija

23.51 Crvene ruže, igrana serija

00.43 Porodične tajne, igrana serija

01.23 Naslovne strane

01.55 1 na 1, kviz

02.25 Posle ručka

03.52 Aktuelnosti

Najava

Porodične tajne 19.10 Hepi

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - gosti: Marko Milićević, Stefan Todorović

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Berlin kaput, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

16.00 Ljubica, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Podcast: Opa šou - gosti: Radoslav Rodić Roki, Zorana Simeunović, Tea Stoševska, Saša Lazarević Kudra

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani - Gordana Dimić

23.00 Golih pesnica, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Bugarske ruže

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

13.00 Tajne vinove loze, serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

18.00 Tajne vinove loze, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

21.00 Zdrav i prav

21.35 U centru pažnje

22.00 Velike vesti

22.35 Dokumentarni program

23.05 Noćni program

24 KITCHEN

13.00 Pecite sa Akisom

13.30 Pecite sa Akisom

15.00 Džejmijevi laki i jednostavni recepti

16.00 Izlet sa Kertisom Stounom

17.00 Kraljica čokolade

18.00 Donalovi brzi porodični obroci

19.00 Đinova porodična avantura u Italiji

20.00 Tragom hrane: Južna Afrika

20.30 Tragom hrane

STAR LIFE

06.00 Dadilja

07.35 Uvod u anatomiju

09.15 Vatrogasna stanica 19

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Dadilja

17.05 Dobri doktor

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Uvod u anatomiju

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911

22.55 Bračne vode

CINEMANIA

09.50 Kućni patuljci operacija kolačići, film

11.20 Cirklina Koko i divlji nosorog

12.30 Kapetan Morten i Kraljica Paukova, film

13.55 Polje izgubljenih cipela, film

15.35 Leto za sećanje, film

17.25 Manifest, film

19.10 Moja Zoi, film

21.00 Generacija HM, igrani film

22.45 Pod lupom, film

01.05 Groblje sjaja, igrani film

SUPERSTAR

09.35 Lude godine, domaći film

11.00 Porodični posao, film

13.00 Došlo doba da se ljubav proba, film

14.35 Dve nedelje za zaljubljivanje, igrani film

16.25 Trinaest života, igrani film

18.55 More ljubavi, igrani film

21.00 Zvaćeš se Varvara, serija

22.00 Vremenski policajac, igrani film

23.45 Ratnici podzemlja, film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.35 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.40 MasterChef Srbija

14.45 Popadija, igrana serija

15.30 Hotel, serija

16.25 Radna akcija sa Tamarom

17.30 Urgentni centar, serija

18.30 Ubice mog oca, serija

19.45 Najhrabriji, film

21.30 Andrija i Andelka, serija

22.00 Hotel, serija

22.45 Popadija, serija

Blic TV

05.45 Blic dan

07.00 Jutro na Blic

11.00 Blic dan

12.15 Nije srpski ćutati

13.00 Metar moga sela

13.30 Scena

13.50 Državni službenik, igrana serija

14.40 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

18.00 Istine i laži, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Državni službenik, igrana serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.15 Scena

23.35 Metar moga sela

00.05 Kalkanski krugovi, igrana serija

00.55 Neka ti je slatko

01.40 Bombarder, igrani film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Bizlife week

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Dekade

23.30 Top story evening