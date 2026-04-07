Učenik star 17 godina danas je nožem izbo nastavnicu u školi u gradu Dobrjanka u Permskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je ona podlegla povredama.
Incident se dogodio jutros u 08 časova po lokalnom vremenu, na ulici blizu ulaza u školu, prenosi TASS.
Žrtva je bila nastavnica ruskog jezika i književnosti, koja je takođe bila i razredni starešina napadaču.
Nastavnica je hospitalizovana u izuzetno teškom stanju i nije bilo moguće spasiti joj život.
Napadač ima 17 godina i ide u deveti razred, a navodno je ponavljao nekoliko razreda.
TASS dodaje da su učenik i nastavnica bili u dugotrajnom sukobu.
Napadač se trenutno nalazi u policijskom pritvoru.
Regionalni guverner Dmitrij Mahonin rekao je da je počinilac prethodno bio registrovan.
U Permskom kraju pojačane su mere bezbednosti u obrazovnim ustanovama, prenosi Tanjug.
BONUS VIDEO
Komentari (0)