Učenik star 17 godina danas je nožem izbo nastavnicu u školi u gradu Dobrjanka u Permskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je ona podlegla povredama.

Incident se dogodio jutros u 08 časova po lokalnom vremenu, na ulici blizu ulaza u školu, prenosi TASS.

Žrtva je bila nastavnica ruskog jezika i književnosti, koja je takođe bila i razredni starešina napadaču.

Nastavnica je hospitalizovana u izuzetno teškom stanju i nije bilo moguće spasiti joj život.

Napadač ima 17 godina i ide u deveti razred, a navodno je ponavljao nekoliko razreda.

TASS dodaje da su učenik i nastavnica bili u dugotrajnom sukobu.

Napadač se trenutno nalazi u policijskom pritvoru.

Regionalni guverner Dmitrij Mahonin rekao je da je počinilac prethodno bio registrovan.

U Permskom kraju pojačane su mere bezbednosti u obrazovnim ustanovama, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO