Vaskrs je najznačajniji hrišćanski praznik, dan kada je Gospod Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih, pobedio smrt i ljudima darovao večni život.

U našem narodu, Vaskrs je ispunjen običajima i simbolima koji slave život, obnovu i radost. Jedan od najlepših običaja je darivanje vaskršnjih jaja, koja simbolizuju obnavljanje prirode i života.

Farbanje vaskršnjih jaja

Farbanje vaskršnjih jaja na Veliki petak, ostalo je neizostavan deo tradicije, čak i u urbanim sredinama. Tog dana, domaćice posvećeno farbaju jaja, uz molitvu i osvećenu vodicu.

Prvi ofarbani primerak zove se „čuvarkuća“ i čuva se do narednog Vaskrsa. Jaja se mogu ukrašavati voskom ili nalepnicama, a tradicionalno se na njima pišu inicijali X.V. i V.V. (Hristos Vaskrse, Vaistinu Vaskrse), kao i krstići, cvetići i druge dekoracije.

Simbolika crvene boje

Crvena boja vaskršnjih jaja podseća na nevino prolivenu Hristovu krv, ali i na radost vaskrsenja. Prema predanju, sveta Marija Magdalena Mironosica predala je caru Tiberiju crveno jaje uz reči „Hristos Vaskrse“.

Ovaj običaj povezuje hrišćansku veru, simboliku vaskrsenja i duh zajedništva.

Vaskršnje slavlje i pozdrav

Na dan Vaskrsenja, crkvena zvona oglašavaju dolazak praznika. Porodice odlaze u crkvu, a nakon službe pozdravljaju se rečima:

„Hristos Vaskrse!“ i „Vaistinu Vaskrse!“.

Kod kuće, domaćin pali sveću, kadionicom okadi ukućane, a molitve se izgovaraju naglas ili se čitaju iz molitvenika.

Tucanje jaja

Na vaskršnjoj trpezi, ukućani tucaju jaja izgovarajući vaskršnji pozdrav. Ovo je omiljeni deo praznika za decu i simbolizira radost i zajedništvo. Prvo jaje se jede odmah, a ostala jela prate posle. Gosti se takođe daruju jajetom pre posluženja hrane.

Pobusani ponedeljak

Prvi ponedeljak nakon Vaskrsa naziva se Pobusani ponedeljak. Tog dana se, po narodnom običaju, obilaze grobovi preminulih srodnika, pale sveće i uređuju grobovi. Farbana jaja se ostavljaju na grobovima ili dele sirotinji, čime se izražava sećanje i poštovanje prema pokojnicima.

Ovaj praznik spaja vernike, porodicu i tradiciju, podsećajući na značaj vaskrsenja, života i zajedništva u našem narodu.