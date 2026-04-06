Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 16.174.155 dinara, a indeksi su zabeležili minus, navodi se u berzanskom izveštaju.

Belex15 je pao za 0,07 odsto, a Belexline za 0,05 odsto.

Jedina na dobitničkoj listi bila je kompanija Iritel iz Beograda, čije su akcije porasle za 3,45 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.500 dinara.

S druge strane, na listi gubitnika takođe jedini bio je Impol seval iz Sevojna, sa padom akcija od 1,96 procenata i cenom od po 7.091 dinara.

Upravo akcijama te kompanije danas je najviše trgovano, uz ostvareni promet od 226.900 dinara, dok je na drugom mestu bio pomenuti Iritel s prometom od 45.000 dinara.