Prema informacijama koje je preneo Zagorje.com, tragedija se dogodila na rimokatolički Uskršnji ponedeljak tokom pucnjave iz topa.

Prema rečima svedoka, top je prvo zatajio paljbu, a zatim opalio.

Svedoci tvrde da top nije uspeo da opali nekoliko puta zaredom, nakon čega je ipak ispalio hitac.

- Kada su sledeći put krenuli da ga napune, top je iznenada opalio - rekli su svedoci, dodajući da je čovek koji ga je punio poginuo.

Jedan od svedoka je opisao scenu kao izuzetno tešku.

- Strašna scena. Ne mogu vam ni opisati. Užas. Top je rastrgao čoveka na komade - rekao je za Zagorje.com.

Oglasila se i policija:

- Oko 15:15 časova u mestu Hum Košnički, jedna osoba je smrtno povređena prilikom pucanja iz topa - saopštila je policija.

