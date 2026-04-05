Oružano krilo palestinske militantne organizacije Hamas saopštilo je danas da je rasprava o razoružavanju te grupe pre nego što Izrael potpuno sprovede prvu fazu primirja u Gazi, posredovanog od strane Sjedinjenih Američkih Država, pokušaj da se nastavi ono što su nazvali genocidom nad palestinskim narodom.

U televizijskom obraćanju, portparol oružanog krila Hamasa Abu Ubaida, rekao je da se pitanje oružja neće prihvatiti ako se postavi na grub način, prenosi Rojters.

Pitanje da Hamas preda oružje predstavlja glavni problem u razgovorima o sprovođenju plana američkog predsednika Donalda Trampa, poznatog kao Odbor za mir za Gazu, čiji je cilj učvršćivanje primirja koje je prošlog oktobra zaustavilo dve godine sukoba, navodi agencija.

Hamas je medijatorima rekao da neće da razmatra razoružavanje bez garancija da će Izrael potpuno da napusti Gazu, rekla su prošle nedelje za Rojters tri izvora.

"Ono što neprijatelj danas pokušava da progura protiv palestinskog otpora, preko naših bratskih medijatora, je izuzetno opasno", rekao je Ubaida.

On je naveo da su zahtevi za razoružanjem ništa drugo do otvoreni pokušaj da se nastavi genocid nad palestinskim narodom, što pod bilo kojim okolnostima neće biti prihvaćeno.

Ubaida je pozvao medijatore da izvrše pritisak na Izrael da ispuni svoje obaveze iz prve faze Trampovog plana pre nego što bilo kakva rasprava o drugoj fazi može da se održi.

"Neprijatelj je taj koji potkopava sporazum", rekao je on.

Rat između Hamasa i Izraela u Gazi izbio je nakon što su borci pod Hamasovim vođstvom izvršili napade preko granice na južni Izrael, što je izazvalo razarajuću izraelsku ofanzivu koja je za posledicu imala raseljavanje velikog dela stanovništva Gaze i ostavila enklavu uglavnom u ruševinama.