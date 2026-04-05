Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće sutra konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka, a sledeći koji su pozvani su Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - "Solidarnost i pravda" i "Mi - glas iz naroda".

Vučić će se, kako su saopštili iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike, u Predsedništvu sastati u 11.30 sati sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - "Solidarnost i pravda", dok su konsultacije sa predstavnicima stranke "Mi - glas iz naroda" zakazane za 12.30 sati.

Vučić je konsultacije o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, kao i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu, započeo u petak, 3. aprila.

Tada su na razgovore bili pozvani Pokret socijalista, Savez vojvođanskih Mađara, kao i predstavnici Stranke pravde i pomirenja. Pojedine stranke su se izjasnile o pozivu na konsultacije, pa je tako Socijaldemokratska partija Srbije podržala inicijativu za otvaranje političkog dijaloga, dok su Demokratska stranka i Zeleno-levi front odbili da učestvuju na njima.

Vučić je nakon prvog dana konsultacija izjavio da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što, kako je rekao, smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke. Kako je naveo tada, konsultacije predtavljaju pokušaj da se na odgovoran način u takvoj situaciji Srbija postavi i uradi ono što je najbolje za zemlju i za narod.

"Ne mora niko da mi govori kako će najveći deo stranaka bivšeg režima to odbiti, jer 'Vučić time kupuje vreme', jer Vučić ne znam šta radi, valjda uvek polazeći od sebe dođu do takvih zaključaka", rekao je Vučić u petak novinarima. Kako je dodao, još jednom pruža priliku strankama da dođu da iskažu svoje stavove, a možda i nešto čuju o prilikama u svetu i svemu onome sa čim se suočavamo. "Zašto sam toliko zabrinut i zašto sam ovo tražio? Tražio sam zato što nije moguće jednostavno predvideti ono što će se zbivati, a ono što možemo da predvidimo, baš što se sve tiče i situacije na planeti, biće veoma loše. Danas već imamo strahovita poskupljenja đubriva, uskoro i nestašicu", rekao je Vučić.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u sredu da će predsednik Vučić pokrenuti društveni dijalog sa svim političkim činiocima o dve teme - vanrednim parlamentarnim izborima i opštem spoljno-političkom pravcu Srbije.