Nemački istražitelji veruju da iza eksplozija na gasovodima Severni tok 1 i 2 stoji grupa Ukrajinaca koja je delovala pod direktnim vođstvom tadašnjeg vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, generala Valerija Zalužnog, preneo je Vol Strit Džornal.

Pozivajući se na nemačku policiju, tužioce i druge upućene izvore, američki list navodi da su istražitelji razvili "jasnu sliku o tome kako je elitna ukrajinska vojna jedinica izvela napade". Cilj sabotaže navodno je bio smanjiti ruske prihode od energenata i preseći ekonomske veze Moskve sa Nemačkom.

Ključni dokaz bila je zrnasta, crno-bela fotografija

Prateći tragove poput firmi za iznajmljivanje brodova, telefonskih brojeva i registarskih tablica, tim iz Potsdama prikupio je dovoljno dokaza za izdavanje naloga za hapšenje trojice vojnika iz specijalne jedinice i četvorice iskusnih dubinskih ronioca.

Ključni dokaz bila je zrnasta, crno-bela fotografija sa nemačke saobraćajne kamere. Na njoj se video lik ukrajinskog ronioca kojeg je policija identifikovala pomoću komercijalnog softvera za prepoznavanje lica. Za samo nekoliko minuta, istražitelji su pronašli njegove profile na društvenim mrežama, što ih je dovelo i do drugih osumnjičenih.

Identifikovanog ronioca tim je pratio do Poljske, odakle je kasnije prevezen u Ukrajinu u crnom BMW-u sa diplomatskim tablicama. Vozilom je, kako se navodi, upravljao ukrajinski vojni ataše u Varšavi.

Identifikacija je bila teška

Komandant saboterske jedinice pronađen je u Italiji nakon iscrpne potrage. Detektivi su u početku imali samo fotografiju iz pasoša nasmejanog muškarca, za koju se ispostavilo da je pravi ukrajinski dokument izdat na tuđe ime – što je, prema policiji, uobičajena praksa ukrajinskih tajnih operacija.

Budući da muškarac nije imao profile na društvenim mrežama i nije bio ni u jednoj evropskoj bazi podataka, identifikacija je bila teška. Ipak, granična policija jedne prijateljske zemlje pronašla je podudarnost jer je tamo putovao poslovno.

Istražitelji su tako dobili kopiju njegovog pravog pasoša i identifikovali ga kao Serhija K., 46-godišnjeg veterana Službe bezbednosti Ukrajine (SBU). On se specijalnoj jedinici pridružio prvog dana ruske invazije i komandovao je jedinicom protivvazdušne odbrane tokom bitke za Kijev.

(Blic)