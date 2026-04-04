Uznemirujući prizor zabeležen sigurnosnim kamerama u Grčkoj potresao je javnost nakon što je otkriveno šta se dogodilo samo nekoliko dana kasnije.

Na snimku, koji je nastao 19. marta u Neapoliju u Lakoniji, vidi se bosa devojka kako hoda praznom ulicom, uspravnog držanja i mirnog koraka, dok su joj ruke vezane na leđima.

Ovaj prizor izazvao je šok među građanima, a dodatno je uznemirio činjenica da je reč o tridesetogodišnjoj ženi iz tog mesta, koja je svega sedam dana nakon nastanka snimka preminula.

Prema informacijama lokalnih medija, žena je imala ozbiljne probleme sa alkoholizmom, kao i teške psihičke tegobe. Navodi se da je konzumirala antiseptike i velike količine alkohola, zbog čega je njeno stanje bilo izuzetno teško.

U takvim okolnostima, njeni roditelji, starije životne dobi, pribegavali su vezivanju njenih ruku kako bi je sprečili da tokom apstinencijalnih kriza pokuša da sebi oduzme život.

Umesto da bude smeštena u zdravstvenu ustanovu ili dobije adekvatnu stručnu pomoć, porodica je pokušavala da se sama izbori sa situacijom.

Na dan kada je snimak nastao, devojka je uspela da izađe iz kuće i ode do komšinice, kojoj je zatražila pomoć da joj odveže ruke. Komšinica joj je pomogla, nakon čega se ona vratila kući.

Prema navodima medija, komšije su bile upoznate sa njenim stanjem i situacijom u kojoj se nalazila, ali nije poznato da li je neko od njih obavestio nadležne institucije.

Sedam dana kasnije, zdravstveno stanje tridesetogodišnjakinje se naglo pogoršalo. Prevezena je u bolnicu, gde je ubrzo nakon prijema preminula.

Nalazi dva sudska veštaka pokazali su da je uzrok smrti ciroza jetre i da njena smrt nije povezana sa incidentom kada je snimljena na ulici.

O snimku koji je uznemirio javnost obavešten je i nadležni tužilac, koji, prema dostupnim informacijama, nije pokrenuo postupak protiv roditelja.