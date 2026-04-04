Iran zahteva da se poštuje njegovo pravo na mirnodopsku nuklearnu energiju kao jedan od ključnih uslova za završetak sukoba sa SAD i Izraelom, prenosi RIA Novosti, pozivajući se na diplomatski izvor iz Teherana.

"Uslovi za okončanje rata uključuju održivi mir u regionu, osudu agresora, reparacije, nadoknadu materijalne štete, ukidanje sankcija i međunarodno priznanje iranskog prava na nuklearnu energiju", naveo je izvor.

Do sada, dodao je zvaničnik, nije bilo direktnih pregovora između Teherana i Vašingtona, iako su SAD izrazile interes za dijalog.

Krajem marta, američki predsednik Donald Tramp je tvrdio da su razgovori počeli, dok je iransko Ministarstvo spoljnih poslova negiralo direktan kontakt, ali priznalo primanje poruka preko posrednika.

Prema iranskim izveštajima, Teheran je izneo pet ključnih zahteva, uključujući garancije da sukob neće biti ponovljen i međunarodno priznanje kontrole nad Ormuskim moreuzom.