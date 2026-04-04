Iran je zatražio od Rusije da spreči usvajanje nacrta rezolucije o Ormuskom moreuzu, koju su inicirale arapske zemlje, ocenjujući da bi takav dokument dodatno pogoršao bezbednosnu situaciju na Bliskom istoku, navode diplomatski izvori u Teheranu.

Prema tim navodima, iranska strana je uputila zahtev Moskvi da ne dozvoli usvajanje predloga koji dolazi iz Bahreina, uz obrazloženje da bi usvajanje rezolucije „samo zakomplikovalo situaciju“, umesto da doprinese njenom rešavanju.

Sličan stav izneo je i šef iranske diplomatije Abas Aragči, koji je upozorio da predložene mere ne bi dovele do deeskalacije, već bi postale deo samog problema, produbljujući tenzije u regionu.

Prema pisanju „Fajnenšel tajmsa“, Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati rade na dokumentu kojim bi se omogućilo pokretanje operacija radi obnove slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz, jedan od ključnih svetskih energetskih koridora.

U diplomatskim krugovima posebnu pažnju izaziva formulacija u nacrtu rezolucije koja predviđa da „sve zainteresovane države“, samostalno ili u okviru koalicije, mogu da preduzmu „sve neophodne odbrambene mere“ kako bi se obezbedila bezbednost pomorskog saobraćaja. Upravo ta odredba, kako se ocenjuje, ostavlja prostor za različita tumačenja i potencijalnu zloupotrebu.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da bi aktuelna verzija dokumenta mogla biti iskorišćena ili za opstrukciju diplomatskih pregovora ili kao pravni osnov za legitimisanje vojnih akcija protiv Irana.

Prema navodima izvora iz Ujedinjenih nacija, Francuska, Kina i Rusija trenutno se protive usvajanju rezolucije u postojećem obliku, smatrajući da ne sme biti formulacija koje bi mogle da opravdaju upotrebu sile. Tako su, kako se navodi, ove zemlje za sada sprečile pokušaje da Savet bezbednosti da zeleno svetlo za vojnu intervenciju radi ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

Neslaganja oko teksta dokumenta prisutna su i među nestalnim članicama Saveta bezbednosti, a nacrt rezolucije je do sada više puta menjan i nalazi se u četvrtoj verziji, što ukazuje na duboke podele unutar međunarodne zajednice u vezi sa pristupom rešavanju krize u regionu, prenosi Politika.

