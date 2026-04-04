Iranski državni mediji objavili su da vlasti nude nagrade od oko 66.100 dolara građanima koji pomognu u hvatanju nestalog pilota američkog aviona.

Kanali povezani sa iranskom državom pozvali su građane da "uhvate pilota živog", navedeno je u izveštajima, preneo je BBC.

Iznos nagrade znatno premašuje prosečne mesečne plate u Iranu, koje se procenjuju na 200 do 300 dolara.

Ubrzo nakon objave, počeli su da kruže video snimci koji prikazuju naoružane civile u južnim provincijama kako tragaju za članom posade američkog aviona.

Na jednom snimku vidi se grupa muškaraca sa vatrenim oružjem i zastavom Islamske Republike.

