Posada letelice Orion, koja je obavljala lunarnu misiju Artemis 2, fotografisala je Zemlju sa udaljenosti od skoro 70.000 kilometara.

Prema informacijama iz otvorenih izvora, ovo je bio rekord: do sada su takve fotografije sa velikog dometa pravili samo učesnici misije Apolo 1972. godine, prenose Vesti.

U ovom trenutku, letelica Orion je već napustila orbitu oko Zemlje i kreće se ka Mesecu, prateći planiranu putanju obleta Zemljinog prirodnog satelita.

„Danas, prvi put od Apola 17 1972. godine, ljudi su napustili Zemljinu orbitu. Rid, Viktor, Kristina i Džeremi su na precizno definisanoj putanji ka Mesecu“, rekla je Lori Glejz, vršilac dužnosti pomoćnika administratora Direkcije za razvoj istraživačkih sistema NASA-e u Vašingtonu.

Pored toga, NASA je objavila video koji prikazuje trenutak odvajanja glavne faze rakete Space Launch System od letelice Orion.

Podsećanja radi, svemirska misija Artemis II je lansirana juče sa svemirske luke na Floridi sa posadom od četiri astronauta na brodu.