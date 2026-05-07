Jagode su među omiljenim biljkama u baštama, ali mnogi tek tokom sezone primete da rod nije onakav kakav su očekivali. Iako deluje da su sunce i redovno zalivanje dovoljni, postoji jedan važan detalj koji često pravi razliku između sitnih i krupnih plodova.

Maj je ključan period za negu jagoda, jer biljke tada počinju da cvetaju, a temperature rastu. Upravo tada može da se primeni jednostavan postupak koji značajno utiče na kvalitet i zdravlje roda.

Jagode su zahvalne za uzgoj i uspevaju kada imaju dovoljno svetlosti i vlage, ali preterana količina vode može da izazove ozbiljne probleme. Tokom kišnih dana vlaga se zadržava oko biljke, što dovodi do truljenja lišća, pojave puževa i razvoja gljivičnih bolesti.

Slama kao zaštita za jagode

Stručnjak za baštovanstvo Erik Hofner, osnivač kompanije „Strawberry Plants“, savetuje jednostavno rešenje – prekrivanje zemlje slamom.

„Malčiranje slamom tokom leta održava jagode čistim. Umesto da leže na blatnjavoj zemlji, plodovi ostaju zaštićeni i manje su izloženi prljavštini i vlazi“, objasnio je Hofner.

Malčiranje podrazumeva prekrivanje tla oko biljke kako bi se očuvala vlaga, zaštitio koren i poboljšali uslovi za rast. Slama je idealna za jagode jer se brzo suši i ne zadržava višak vode. Njena lagana i prozračna struktura omogućava kiši da lako prolazi, pa se vlaga ne skuplja oko biljke.

Štiti plodove i sprečava korov

Osim što sprečava kontakt plodova sa zemljom, slama štiti jagode od blata, bakterija i štetočina poput puževa. Pošto jagode rastu nisko, važno je koristiti lagan materijal koji neće pritiskati biljku, a slama je idealna upravo zbog toga.

Dodatna prednost je što slama deluje kao prirodna izolacija — tokom toplih dana održava stabilniju temperaturu zemljišta i istovremeno sprečava rast korova.

Najbolje vreme za postavljanje slame je maj, kada biljke počnu da cvetaju. Pre toga potrebno je očistiti prostor oko jagoda, ukloniti staro lišće i korov, a zatim blago zaliti zemlju kako bi se malč bolje zadržao.

Slama se potom ravnomerno raspoređuje oko biljaka, uz pažljivo podizanje listova kako bi ostali iznad sloja. Važno je da ne dodiruje samu krunu biljke, odnosno centralni deo stabljike, kako bi voda nesmetano dolazila do korena.

Uz ovaj jednostavan postupak, jagode mogu ostati zdrave i zaštićene tokom celog proleća, a rezultat su krupniji, sočniji i kvalitetniji plodovi tokom leta.