RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Na večeri kod

12.00 Prodavnica igračaka

12.10 Lovrov dizajn

12.30 Treniraj sa šampionom

13.00 Dnevnik

13.20 Vreme, stanje na putevima

13.30 Put pobednika

14.00 TV lica… kao sav normalan svet

14.50 Vesti

15.00 Novi početak

16.05 Vesti

16.10 Izvor, igrana serija

16.55 Idemo dalje, film

18.25 Kvadratura kruga

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Uskršnja poslanica beogradskog nadbiskupa monsinjora Ladislava Nemeta

20.10 Izvor, igrana serija

21.05 Superpotera, kviz

22.10 Novine, film

00.10 Vesti

00.20 Prenosna vrata, film

02.15 Dnevnik 2

02.50 Šarenica

Najava

Novine 22.10 RTS1

Henri Haket je urednik gradske rubrike jednog tabloida u Njujorku. On je radoholičar koji voli svoj posao, ali dugi radni sati i niska plata dovode do nezadovoljstva. Uloge: Majkl Kiton, Glen Klouz, Robert Duval

RTS2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica

08.00 Poletarac

08.25 Štrumpfovi

08.50 Avanture Heti Feder

09.20 Lola i klavir šumova

09.50 Dobro je, dobro je znati:..

10.25 Arhiv.doc

11.30 Magazin Srbija na vezi

12.15 Dozvolite…

12.50 Mesto za nas

13.15 Studio znanja

14.10 Ekologeri

14.35 Eko perspektive

15.00 Velika iluzija

15.35 Festival na RTS(Kan 2023): Ukus ljubavi, film

17.45 Eko minijature

17.55 Rukomet: PS,Vojvodina – Partizan, prenos

19.30 Istorija nauke: Sima Lozanić

20.00 Svečana misa, prenos iz Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu

21.20 Orkestar Gulbenkian

22.25 Na nišanu, serija

23.15 TV Teatar: Cirkus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Kir Janja

00.50 L.V. Betoven – Misa Solemnis, Hor i Simfonijski orkestar RTS

02.10 Rukomet: PS,Vojvodina – Partizan

03.35 Studio znanja

Najava

Svečana misa, prenos iz Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu 20.00 RTS2

Svečanu misu uskršnjeg bdenja, koju predvodi kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup i metropolit sa prisutnim sveštenstvom, prenosimo direktno u 20 časova na Drugom programu RTS. Liturgija će biti služena u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu. Ova katedrala, zbog prisustva francuskih asumpcionista, u početku je bila poznata i kao "Francuska crkva" a danas je jedno od glavnih bogoslužbenih prostora beogradske nadbiskupije. U ovoj katedrali se nalaze i jedne od najvrednijih orgulja u Srbiji a prostor je poznat kao centar duhovne muzike i domaćin Međuanrodnog festivala Dani orgulja i drugih kulturnih događaja. Orgulje, uz hor Ars vocalis čućemo i tokom direktnog prenosa mise uskršnjeg bdenja. Komentator i urednik prenosa je Biljana Radulović uz stručnog konsultanta oca Marjana Štajnera, isusovca iz Crkve Sv. Petra u Beogradu.

Pink

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

Prva

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica

14.30 Galileo

15.15 Radna akcija sa Tamarom

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Zvezde Granda, muzički program

01.15 Ekskluziv

01.45 Glam i Drama

02.30 Pobednik

03.00 Eksploziv

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Žikina Šarenica 12.00 Prva

Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija će na programu TV Prva, biti svake subote, a Žiki će u „Žikinoj šarenici“ pridružiti Kristina Iglendža.

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Ruže i greh, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Azbuka našeg života, serija

20.00 Paja i Jare, igrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Kuhinja, serija

01.00 Kuhinja, serija

02.00 Dug moru, igrana serija

Najava

Prva klasa 13.00 B92

Emisija „Prva klasa“ donosi priče o ljudima koji oblikuju savremeno društvo – o njihovim idejama, uspesima i vizijama koje prevazilaze granice profesije i vremena.

STB

07.07 Profil

08.10 Telestar

09.05 Pravo dobro jutro

12.00 Tehnomanija karavan sreće

12.30 Telestar

13.07 Zdravlje i vi

14.06 Biljana za vas

15.33 TV Šopingmanija

16.00 Tehnomanija karavan sreće

17.20 Subotom u 5

18.51 TV Šopingmanija

19.00 Vesti

19.07 Vaše zdravlje naša briga

19.22 Intervju dana

20.00 Vesti

20.10 Srpski spomenici

20.35 Čuvajmo svoje

21.00 Vesti

21.20 Predvideti nepredvidivo

22.00 Vesti

22.20 Subotom u 5

23.50 TV Šopingmanija

00.00 Vesti

00.25 Noćni progam

Najava

Profil 07.07 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

10.05 Avanture Banetove Leteće gitare

10.30 Priče od kojih se raste

11.00 Signali

12.05 Akademac

12.30 Srcem kroz Srbiju

13.15 Koncert kod RTV sata

13.45 Moja priča

14.10 Petkazanje

15.10 Novi status, igrani film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 De Gol, igrani film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.25 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

00.20 Moja priča

Najava

Novi status 15.10 RTV1

Kajl Mur je tinejdžer koji naiđe na čarobnu aplikaciju koja sve njegove ažurirane statuse ispunjava. Od izgubljenog dečaka pretvara se u glavnu facu koja sve može...

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Velikani

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Bezbednost na prvom mestu

14.00 Veze

16.00 Uključenje u izvlačenje nagradne igre „Karavan sreće kreće – Tehnomanija“

16.45 Intervju

17.20 Zdravlje nacije

18.00 Povratak kući, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.35 Doku. program

Najava

Povratak kući 18.00 RTV Pančevo

Radnja prati Fausta Moru, koji se nakon pet godina provedenih u komi budi bez sećanja na događaje koji su prethodili njegovoj nesreći.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Dobro jutro Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, igrana serija

19.03 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.47 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.07 1 na 1, kviz

01.36 Radio Happy

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

Superstar

07.35 Zvaćeš se Varvara, domaća igrana serija

08.35 Zvaćeš se Varvara, domaća igrana serija

09.35 Zvaćeš se Varvara, domaća igrana serija

10.35 Delta odred, igrani film

12.50 Delta odred 2, igrani film

14.50 Delta odred 3, igrani film

16.35 Operacija delta odred 5, igrani film

18.15 Sila napada, igrani film

20.00 Nedelja, igrana serija

21.00 Nedelja, igrana serija

21.55 Neprijatelj pred vratima, igrani film

00.10 Hobit: Bitka pet armija, igrani film

Najava

Hobit: Bitka pet armija 00.10 Superstar

Preotevši domovinu od zmaja Šmauga, družina hobita je slučajno poslala smrtonosnu silu na okolni svet.

Prva Plus

06.00 Andrija i Anđelka, serija

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.28 Andrija i Anđelka, serija

09.21 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Crni Gruja, igrana serija

10.31 Andrija i Anđelka, serija

11.30 Popadija, serija

16.15 Crni Gruja

17.00 Reci 8

18.00 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Velika iluzija, igrani film

01.00 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Državni službenik, serija

14.00 Neka ti je slatko

14.45 Na terapiji

15.30 Scena

15.50 Šou Stoperka

17.30 Vesti

17.45 Svi životi Siniše Mihajlovića

18.55 Kad lišće pada, igrana serija

23.00 Svi životi Siniše Mihajlovića

00.10 Lepa sela lepo gore, igrani film

02.20 Neka ti je slatko

03.05 Balkanskom ulicom

04.20 Halo taksi, igrani film

UNA TV

05.45 Balkanske misterije. Radan planina - gravitaciona anomalija

06.15 Kozara, domaći film

08.30 Mačak pod šljemom, domaći film

10.10 Balkanska pravila, domaći film

12.05 Državni službenik,

13.00 Una vesti

13.05 Otac, domaći film

15.05 SportUna

15.55 Loša učiteljica, film

17.40 Jedno pitanje

18.30 Una dan

19.00 To je život: Vrtić Švrća vaspitačica Maca

19.30 Nacionalna klasa, domaći film

21.25 Državni službenik, domaća serija

22.20 Dobro došli u džunglu, igrani film

00.10 Nezaustavljiv, igrani film

01.50 Rambo, igrani film

03.15 7 sekundi, igrani film

04.50 Soba panike, igrani film

HYPE TV

07.00 Tech Lifestyle

08.05 Aviondžije, serija

07.30 Mobil auto

10.00 Šašava planeta

10.35 Hype intervju - Kristina Todorović



11.00 Laf u srcu, igrani film

13.00 Hype zvezde

14.30 Tech Lifestyle

15.00 Sada i ovde; gost - Ivana Kuzmanović

16.45 Vibe

17.00 Kvar, igrani film

18.55 Mobil auto

19.25 Alapače, igrana serija

21.00 Pretres, gost - Sandro

23.00 Sedam sanduka, igrani film

Cinemania

06.10 Dokazano Džonatan, film

08.20 Džulijet, film

10.20 Legenda o Sarili, film

11.50 Rajsko putovanje, film

13.15 Čovek zvani Uve, igrani film

15.15 1911, igrani film

17.00 Džulijet, film

18.45 Bez ljubavi, film

21.00 Kung fu kaskader, film

23.15 Niko slavan, igrani film

00.55 Vrhovni zapovednik, igrani film

02.20 Duhovi Ismaila, igrani film

Newsmax Balkans

09.15 Kadrovi vremena

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Evropa

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.30 Tražim reč

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav regiona Podgorica

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 Džejmi na Mediteranu

13.00 Tom Keridž: Britanska kuhinja

14.00 Džon i Lisa: Vikend-kuhinja

15.00 Džejmi: Brzo i prosto

16.00 Vreme je da Nadija jede

18.00 Rudolfova pekara: Proslave

18.30 Kraljica čokolade

19.00 Ejnslijev mediteranski kuvar

20.00 Veliki Mekong: Luk Nuen

Star Movies

06.00 Još sam živa, igrani film

06.25 Hvala što pušite, film

08.05 Dadilja Mekfi, igrani film

10.20 Terminator 3: Pobuna mašina, film

12.35 Vašar taštine, igrani film

15.35 Slatki novembar, igrani film

18.05 Holms i Votson, igrani film

20.00 Stigla vam je pošta, igrani film

22.25 Desperado, igrani film

Star Life

06.00 Ljubavni život

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Prvobitni

09.25 911

12.05 Memoari jedne gejše, film

13.50 Ljubavni život

14.20 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Gola istina, film

22.05 911

23.00 911