RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Na večeri kod
12.00 Prodavnica igračaka
12.10 Lovrov dizajn
12.30 Treniraj sa šampionom
13.00 Dnevnik
13.20 Vreme, stanje na putevima
13.30 Put pobednika
14.00 TV lica… kao sav normalan svet
14.50 Vesti
15.00 Novi početak
16.05 Vesti
16.10 Izvor, igrana serija
16.55 Idemo dalje, film
18.25 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Uskršnja poslanica beogradskog nadbiskupa monsinjora Ladislava Nemeta
20.10 Izvor, igrana serija
21.05 Superpotera, kviz
22.10 Novine, film
00.10 Vesti
00.20 Prenosna vrata, film
02.15 Dnevnik 2
02.50 Šarenica
Novine 22.10 RTS1
Henri Haket je urednik gradske rubrike jednog tabloida u Njujorku. On je radoholičar koji voli svoj posao, ali dugi radni sati i niska plata dovode do nezadovoljstva. Uloge: Majkl Kiton, Glen Klouz, Robert Duval
RTS2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica
08.00 Poletarac
08.25 Štrumpfovi
08.50 Avanture Heti Feder
09.20 Lola i klavir šumova
09.50 Dobro je, dobro je znati:..
10.25 Arhiv.doc
11.30 Magazin Srbija na vezi
12.15 Dozvolite…
12.50 Mesto za nas
13.15 Studio znanja
14.10 Ekologeri
14.35 Eko perspektive
15.00 Velika iluzija
15.35 Festival na RTS(Kan 2023): Ukus ljubavi, film
17.45 Eko minijature
17.55 Rukomet: PS,Vojvodina – Partizan, prenos
19.30 Istorija nauke: Sima Lozanić
20.00 Svečana misa, prenos iz Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu
21.20 Orkestar Gulbenkian
22.25 Na nišanu, serija
23.15 TV Teatar: Cirkus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Kir Janja
00.50 L.V. Betoven – Misa Solemnis, Hor i Simfonijski orkestar RTS
02.10 Rukomet: PS,Vojvodina – Partizan
03.35 Studio znanja
Svečana misa, prenos iz Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu 20.00 RTS2
Svečanu misu uskršnjeg bdenja, koju predvodi kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup i metropolit sa prisutnim sveštenstvom, prenosimo direktno u 20 časova na Drugom programu RTS. Liturgija će biti služena u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu. Ova katedrala, zbog prisustva francuskih asumpcionista, u početku je bila poznata i kao "Francuska crkva" a danas je jedno od glavnih bogoslužbenih prostora beogradske nadbiskupije. U ovoj katedrali se nalaze i jedne od najvrednijih orgulja u Srbiji a prostor je poznat kao centar duhovne muzike i domaćin Međuanrodnog festivala Dani orgulja i drugih kulturnih događaja. Orgulje, uz hor Ars vocalis čućemo i tokom direktnog prenosa mise uskršnjeg bdenja. Komentator i urednik prenosa je Biljana Radulović uz stručnog konsultanta oca Marjana Štajnera, isusovca iz Crkve Sv. Petra u Beogradu.
Pink
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
Prva
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica
14.30 Galileo
15.15 Radna akcija sa Tamarom
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Zvezde Granda, muzički program
01.15 Ekskluziv
01.45 Glam i Drama
02.30 Pobednik
03.00 Eksploziv
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Žikina Šarenica 12.00 Prva
Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija će na programu TV Prva, biti svake subote, a Žiki će u „Žikinoj šarenici“ pridružiti Kristina Iglendža.
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Ruže i greh, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Azbuka našeg života, serija
20.00 Paja i Jare, igrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Kuhinja, serija
01.00 Kuhinja, serija
02.00 Dug moru, igrana serija
Prva klasa 13.00 B92
Emisija „Prva klasa“ donosi priče o ljudima koji oblikuju savremeno društvo – o njihovim idejama, uspesima i vizijama koje prevazilaze granice profesije i vremena.
STB
07.07 Profil
08.10 Telestar
09.05 Pravo dobro jutro
12.00 Tehnomanija karavan sreće
12.30 Telestar
13.07 Zdravlje i vi
14.06 Biljana za vas
15.33 TV Šopingmanija
16.00 Tehnomanija karavan sreće
17.20 Subotom u 5
18.51 TV Šopingmanija
19.00 Vesti
19.07 Vaše zdravlje naša briga
19.22 Intervju dana
20.00 Vesti
20.10 Srpski spomenici
20.35 Čuvajmo svoje
21.00 Vesti
21.20 Predvideti nepredvidivo
22.00 Vesti
22.20 Subotom u 5
23.50 TV Šopingmanija
00.00 Vesti
00.25 Noćni progam
Profil 07.07 STB
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
10.05 Avanture Banetove Leteće gitare
10.30 Priče od kojih se raste
11.00 Signali
12.05 Akademac
12.30 Srcem kroz Srbiju
13.15 Koncert kod RTV sata
13.45 Moja priča
14.10 Petkazanje
15.10 Novi status, igrani film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 De Gol, igrani film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.25 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
00.20 Moja priča
Novi status 15.10 RTV1
Kajl Mur je tinejdžer koji naiđe na čarobnu aplikaciju koja sve njegove ažurirane statuse ispunjava. Od izgubljenog dečaka pretvara se u glavnu facu koja sve može...
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Velikani
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Bezbednost na prvom mestu
14.00 Veze
16.00 Uključenje u izvlačenje nagradne igre „Karavan sreće kreće – Tehnomanija“
16.45 Intervju
17.20 Zdravlje nacije
18.00 Povratak kući, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.35 Doku. program
Povratak kući 18.00 RTV Pančevo
Radnja prati Fausta Moru, koji se nakon pet godina provedenih u komi budi bez sećanja na događaje koji su prethodili njegovoj nesreći.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Dobro jutro Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, igrana serija
19.03 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.47 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.07 1 na 1, kviz
01.36 Radio Happy
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
Superstar
07.35 Zvaćeš se Varvara, domaća igrana serija
08.35 Zvaćeš se Varvara, domaća igrana serija
09.35 Zvaćeš se Varvara, domaća igrana serija
10.35 Delta odred, igrani film
12.50 Delta odred 2, igrani film
14.50 Delta odred 3, igrani film
16.35 Operacija delta odred 5, igrani film
18.15 Sila napada, igrani film
20.00 Nedelja, igrana serija
21.00 Nedelja, igrana serija
21.55 Neprijatelj pred vratima, igrani film
00.10 Hobit: Bitka pet armija, igrani film
Hobit: Bitka pet armija 00.10 Superstar
Preotevši domovinu od zmaja Šmauga, družina hobita je slučajno poslala smrtonosnu silu na okolni svet.
Prva Plus
06.00 Andrija i Anđelka, serija
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.28 Andrija i Anđelka, serija
09.21 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Crni Gruja, igrana serija
10.31 Andrija i Anđelka, serija
11.30 Popadija, serija
16.15 Crni Gruja
17.00 Reci 8
18.00 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Velika iluzija, igrani film
01.00 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Državni službenik, serija
14.00 Neka ti je slatko
14.45 Na terapiji
15.30 Scena
15.50 Šou Stoperka
17.30 Vesti
17.45 Svi životi Siniše Mihajlovića
18.55 Kad lišće pada, igrana serija
23.00 Svi životi Siniše Mihajlovića
00.10 Lepa sela lepo gore, igrani film
02.20 Neka ti je slatko
03.05 Balkanskom ulicom
04.20 Halo taksi, igrani film
UNA TV
05.45 Balkanske misterije. Radan planina - gravitaciona anomalija
06.15 Kozara, domaći film
08.30 Mačak pod šljemom, domaći film
10.10 Balkanska pravila, domaći film
12.05 Državni službenik,
13.00 Una vesti
13.05 Otac, domaći film
15.05 SportUna
15.55 Loša učiteljica, film
17.40 Jedno pitanje
18.30 Una dan
19.00 To je život: Vrtić Švrća vaspitačica Maca
19.30 Nacionalna klasa, domaći film
21.25 Državni službenik, domaća serija
22.20 Dobro došli u džunglu, igrani film
00.10 Nezaustavljiv, igrani film
01.50 Rambo, igrani film
03.15 7 sekundi, igrani film
04.50 Soba panike, igrani film
HYPE TV
07.00 Tech Lifestyle
08.05 Aviondžije, serija
07.30 Mobil auto
10.00 Šašava planeta
10.35 Hype intervju - Kristina Todorović
11.00 Laf u srcu, igrani film
13.00 Hype zvezde
14.30 Tech Lifestyle
15.00 Sada i ovde; gost - Ivana Kuzmanović
16.45 Vibe
17.00 Kvar, igrani film
18.55 Mobil auto
19.25 Alapače, igrana serija
21.00 Pretres, gost - Sandro
23.00 Sedam sanduka, igrani film
Cinemania
06.10 Dokazano Džonatan, film
08.20 Džulijet, film
10.20 Legenda o Sarili, film
11.50 Rajsko putovanje, film
13.15 Čovek zvani Uve, igrani film
15.15 1911, igrani film
17.00 Džulijet, film
18.45 Bez ljubavi, film
21.00 Kung fu kaskader, film
23.15 Niko slavan, igrani film
00.55 Vrhovni zapovednik, igrani film
02.20 Duhovi Ismaila, igrani film
Newsmax Balkans
09.15 Kadrovi vremena
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Evropa
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav regiona Podgorica
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 Džejmi na Mediteranu
13.00 Tom Keridž: Britanska kuhinja
14.00 Džon i Lisa: Vikend-kuhinja
15.00 Džejmi: Brzo i prosto
16.00 Vreme je da Nadija jede
18.00 Rudolfova pekara: Proslave
18.30 Kraljica čokolade
19.00 Ejnslijev mediteranski kuvar
20.00 Veliki Mekong: Luk Nuen
Star Movies
06.00 Još sam živa, igrani film
06.25 Hvala što pušite, film
08.05 Dadilja Mekfi, igrani film
10.20 Terminator 3: Pobuna mašina, film
12.35 Vašar taštine, igrani film
15.35 Slatki novembar, igrani film
18.05 Holms i Votson, igrani film
20.00 Stigla vam je pošta, igrani film
22.25 Desperado, igrani film
Star Life
06.00 Ljubavni život
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Prvobitni
09.25 911
12.05 Memoari jedne gejše, film
13.50 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Gola istina, film
22.05 911
23.00 911
