Sandro Kastro, unuk nekadašnjeg kubanskog lidera Fidela Kastra, izazvao je buru reakcija izjavom da većina građana Kube želi kapitalistički sistem, a ne komunistički. U intervjuu za američku televiziju CNN, ovaj influenser poručio je da je zemlji potrebna „revolucija“, ali ovog puta – ekonomska.

Njegove reči preneli su brojni evropski mediji, ističući da dolaze u trenutku kada je i američki predsednik Donald Tramp dao neočekivanu izjavu da nema ništa protiv isporuke ruske nafte Kubi, uprkos američkom embargu. Tramp je, međutim, naglasio da takva isporuka nema dugoročan značaj, ocenivši da je Kuba u teškom stanju i da ima „korumpiran i loš režim“.

Sandro Kastro, koji je aktivan na društvenim mrežama i često objavljuje video sadržaje, otvoreno kritikuje kubanske vlasti. Zbog toga je, kako je sam rekao, bio pozvan na razgovor od strane državne bezbednosti u Havani. Ipak, nakon razgovora nije zadržan, već je samo upozoren, delom i zbog činjenice da nikada nije pozivao na nasilje niti otvoreno zagovarao rušenje vlasti.

„Većina Kubanaca želi kapitalizam“

U svom obraćanju, Sandro Kastro je naglasio da građani Kube žele promene i drugačiji ekonomski model.

– Većina Kubanaca želi kapitalizam, a ne komunizam – poručio je on, dodajući da je potrebno otvoriti ekonomiju i smanjiti birokratiju.

Iako sebe i dalje naziva revolucionarom, ističe da se njegova borba odnosi na ideje, napredak i reforme, a ne na klasične političke modele prošlosti.

Kritika vlasti u Havani

Unuk Fidela Kastra nije štedeo ni aktuelnog predsednika Migela Dijasa-Kanela. Direktno ga je kritikovao, poručujući da ne vodi zemlju na pravi način i da Kuba mora da se okrene promenama umesto očuvanju postojećeg sistema.

On smatra da bi eventualna saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama, pa čak i sa Trampom, mogla da otvori vrata ekonomskom oporavku i transformaciji države.

Satira i lične ambicije

Sandro Kastro dodatno je skrenuo pažnju javnosti objavom satiričnog videa u kojem je prikazan glumac u ulozi američkog predsednika, pored luksuznog hotela u blizini Havane. Ovaj sadržaj mnogi su protumačili kao simboličan prikaz mogućeg približavanja Kube i SAD.

On je u razgovoru za CNN otkrio i lične planove – želeo bi da pokrene sopstvenu pivaru, investira u noćne klubove i kupi automobile, ali naglašava da ga ograničavaju ekonomske sankcije koje pogađaju Kubu.

– Mnogi ljudi na Kubi sanjaju o kapitalizmu, ali uz očuvanje suvereniteta. Većina je za kapitalizam, ne za komunizam – zaključio je Sandro Kastro.