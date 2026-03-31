Sve je počelo kada je začula čudne zvuke koji su dopirali ispod podnih dasaka u prizemlju kuće.

Ejmi je zaključila da “grebanje” i “šumovi” dolaze iz podrumskih prostorija, pa im nije pridavala previše značaja. Ali, kako su radovi odmicali, postajalo je jasno da nije sama u kući.

A, onda, sasvim iznenada, misterija je rešena!

Vlasnica je otkrila izvor neobične buke i uključila kameru da sve zabeleži.

Uz objavljeni snimak Ejmi je napisala: “Majstorima sam jutros rekla da imamo problem“.

Gledaoci u prvom planu mogu da vide zbunjenu lisicu koja je promolila glavu između ploča. Pretpostavlja se da je ušla u podrumske prostorije, a zatim završila u podnoj konstrukciji.

“Niko vas ne može pripremiti na lisicu koja je zarobljena ispod vašeg poda“, kazala je Ejmi.

Ona je pokušala da izvuče životinju, pa čak i da je namami napolje pomoću pseće hrane, ali uzalud. Zatim je dobila savet od majstora da pomeri još jednu od dasaka i tako oslobodi put lisici.Ejmi je to učinila i “nezvani gost” je napokon mogao da se vrati u prirodu, piše Mirror.







"Iako ne želim lisicu u svojoj kući, ovo me je podsetilo da su i naša dvorišta njihov dom. Mislim da su ljudi zavoleli snimak jer imamo empatiju prema divljim životinjama, a čak i male stvari, poput hranilica za ptice ili sadnja cveća, mogu napraviti veliku razliku“, dodala je Ejmi.

Video je prikupio više od 4,4 miliona pregleda za pet dana.