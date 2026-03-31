Prema nezvaničnim saznanjima „Dana“, optuženi su Cetinjanin Nikola Drecun, označen kao direktni počinilac likvidacija, i Predrag Mirotić iz Podgorice, koji je, prema sumnjama tužilaštva, pomagao ubici u izvršenju zločina. Mirotić je u pritvoru, a za Drecunom se već godinu i po traga. Prvobitno je optužen za bombaški napad 20. juna 2024. godine na Cetinju, kada su poginuli Cetinjani Petar Kaluđerović (20) i bivši bokser Dragan Roganović (36).

Poternica za Drecunom raspisana je zbog sumnje da je učestvovao u bombaškom napadu na Cetinju 20. juna 2024. godine, kada su poginuli Kaluđerović i Roganović. U eksploziji su teško povređeni njihovi prijatelji i sugrađani Tanasije Taso Jovanović (46) i Mihailo Borozan (29), kao i slučajna prolaznica Desanka Vujović (63).

– Generalni sekretarijat Interpola u Lionu objavio je međunarodnu poternicu za licem N.D. (31), crnogorskim državljaninom, koji se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnog dela teško ubistvo, izvršenog 20.6.2024. godine u Cetinju, u kojem su dva lica smrtno stradala, dok su tri zadobila telesne povrede usled aktiviranja eksplozivne naprave, a u sticaju sa krivičnim delima teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija – saopštila je tada Uprava policije.

Na kontroli optužnice, Drecunov advokat bio je izričit da ne postoje dokazi protiv njegovog branjenika.

Prema sumnjama tužilaštva, Beladu i Ivanovića ubio je 24. septembra prošle godine, dok je zvanično bio u bekstvu. Dakle, dok ga je policija tražila, Drecun je osumnjičen da je počinio novo dvostruko ubistvo. Pitanje je da li je navodni četvorostruki ubica i dalje na teritoriji Crne Gore, jer se zvanični organi još ne oglašavaju tim povodom.

U međuvremenu, na društvenim mrežama su objavljeni intimni snimci na kojima su, prema navodima medija, Mirjana Pajković, bivša direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, i odbegli Drecun. Tim povodom ona je saslušavana u policiji, kada je negirala bilo kakve kontakte sa njim. Osnovno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet radi provere ovih navoda.

Drecun se sumnjiči za teško ubistvo na štetu Ivanovića i Belade, kao i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Protiv Mirotića je optužnica podignuta zbog krivičnog dela teško ubistvo putem pomaganja.

– Optužnicom se okrivljenom N.D. stavlja na teret da je 24.9.2025. godine, na Cetinju, zajedno i po prethodnom dogovoru sa zasad neidentifikovanim licima, sa umišljajem lišio života više lica – oštećene A.I. i S.B. – dok je neovlašćeno nosio vatreno oružje. Prateći kretanje žrtava putem GPS uređaja postavljenog na vozilu A.I., u čemu mu je pomogao P.M., čekali su pogodan trenutak i ispalili najmanje 47 projektila iz više vatrenih oružja, usled čega su oštećeni preminuli na licu mesta – saopštilo je tužilaštvo.

Belada i Ivanović ubijeni su u mestu Ugnji, opština Cetinje, 24. septembra prošle godine. Njihova tela policija je pronašla u vozilu parkiranom na makadamskom proširenju lokalnog puta, oko 250 metara od glavnog puta Cetinje–Budva. Prema policijskim evidencijama, bili su saradnici „škaljarskog klana“, dok je Mirotić navodno blizak osobama iz suprotstavljene kriminalne grupe – „kavčana“.

