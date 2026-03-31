Rusija neće isporučivati naftu zemljama koje podržavaju ograničenje cene, izjavio je za "Izvestija" zamenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko.

"Situacija na energetskim tržištima trenutno je podložna snažnoj volatilnosti, oseća se nedostatak i rast cena energenata. Međutim, vlada Japana vezana je obavezama u vezi sa cenovnim ograničenjem na naftu ruskog porekla – antitržišnom merom koja narušava lance snabdevanja. Kao što je više puta naglašeno, Rusija neće isporučivati naftu zemljama koje podržavaju ovu provokativnu inicijativu", istakao je Rudenko.

Tako je odgovorio na pitanje da li se sa "neprijateljskim" zemljama, poput Japana, razmatraju perspektive nabavke ruske nafte, za koju je ranije spremnost izrazio Tajland.

Nedavno je japanski javni delatnik, predsednik patriotske organizacije "Isuj-kaj", Micuhiro Kimura, u razgovoru za RIA Novosti kritikovao vlasti svoje zemlje, koje, prema njegovom mišljenju, propuštaju svoju šansu odbijajući rusku naftu, uprkos delimičnom ublažavanju američkih sankcija.

Japanske vlasti, uključujući i ministra spoljnih poslova Tošimicu Motegi, od početka krize na Bliskom istoku odbijaju da preispitaju sankcionu politiku prema Moskvi, iako su Sjedinjene Države delimično ublažile ograničenja na rusku naftu usled rasta svetskih cena ovog energenta.