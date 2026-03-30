Petogodišnja devojčica nestala je u američkoj saveznoj državi Misuri nakon što je ostavljena u automobilu bez nadzora koji je potom ukraden, saopštila je danas lokalna policija, navodeći da je pokrenuta hitna potraga i izdat Amber alert. Prema navodima Policijske uprave okruga Sent Luis, devojčica po imenu Alejs Doson nestala je oko 8 časova ujutru po lokalnom vremenu u mestu Afton.

Policija je, javlja ABC News, saopštila da je ukradeni automobil u međuvremenu pronađen, ali da dete nije bilo u njemu. Portparolka policije Vera Kelj izjavila je da je devojčica pre nekoliko nedelja počela da živi kod staratelja, za koga se veruje da je rođak.

Prema njenim rečima, staratelj je dete ostavio u vozilu sa uključenim motorom, ušao u kuću po nešto i po povratku video da je automobil nestao. Policija je ubrzo pokrenula potragu, a vozilo je pronađeno nekoliko blokova dalje, ali bez devojčice. Za sada nije poznato da li je osoba koja je ukrala automobil poznata detetu ili staratelju, ili je reč o nasumičnom incidentu, navela je Klej, dodajući da policija slučaj tretira kao otmicu. Policija je saopštila da ne raspolaže fotografijom devojčice, koju opisuje kao afroameričko dete visine oko 75 centimetara i težine oko 27 kilograma. Kako se navodi, poslednji put je viđena u ružičastoj majici i plavom šortsu.