Iranski mediji su preneli saopštenje IRGC u kojem se povrđuje da je Tangsiri ubijen.

Ministar odbrane Izraela Izrael Kac izjavio je u četvrtak da je Tangsiri ubijen u izraelskom napadu.

"IDF (Izraelske odbrambene snage) su eliminisale komandanta mornarice IRGC, osobu koja je direktno odgovorna za terorističku operaciju postavljanja mina i blokade Ormuskog moreuza za pomorski saobraćaj", rekao je Kac, preneo je Tajms of Izrael.

On je dodao da je napad "poruka" IRGC-u da će ih IDF "loviti i eliminisati" jednog po jednog.

Prema izraelskim zvaničnicima, Tangsiri je bio meta u iranskom lučkom gradu Bandar Abasu dok se sastajao sa visokim komandantima mornarice IRGC-a.

Prema podacima američkog ministarstva finansija, koje je Tangsirija sankcionisalo 2019. i 2023. godine, on je nadgledao testiranje krstarećih raketa mornarice IRGC-a i bio je član upravnog odbora kompanije koja je razvijala borbene dronove.