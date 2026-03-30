Blokaderi su tokom jučerašnjih izbora optimistično počeli, krenuli da slave pre nego što su stigli rezultati.

Na društvenim mrežama čak su proglašavali pobedu objavljujći poruke kao što su "Javljaj tamo Kula je pala... To breee".

Međutim, nakon što su stigli prvi rezultati izbora usledio je hladan tuš za blokadere: razočarenje, međusobni sukobi, stara opravdanja, ali i pozivi na motke.

Prvo su odbijali da prihvate istinu da su apsolutno poraženi sa 10:0. Zatim je usledila brutalna svađa među blokaderima praćena žestokim vređanjem, da bi sve kulminiralo dobro poznatim blokaderskim nasilnim planovima.

U porukama se jasno vidi da im je na kraju jedini plan da motkama otmu vlast na ulici.

Detalje blokaderske svađe možete pogledati u narednom snimku: