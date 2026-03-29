Kompanija ADAMA, koja proizvodi aktivne sastojke i sredstva za zaštitu useva, saopštila je da je njen pogon u Mahtešimu na jugu Izraela pogođen iranskim projektilom ili delovima presretnute rakete, ali da nema informacija o povređenima, prenosi Rojters.

Ova kompanija, koja posluje u okviru kineske grupe Syngenta, istakla je da zasad nije poznato kolika je šteta na postrojenju.

Izraelske vatrogasne i spasilačke službe navele su da je nakon iranskog raketnog napada izbio požar u industrijskoj zoni na jugu zemlje, gde se nalazi više hemijskih i drugih industrijskih objekata. Pretpostavlja se da su požar izazvale krhotine presretnutog projektila.

Radnicima koji su se zatekli u pogođenom području upućen je hitan apel da se sklone na bezbedno.

Nadležne službe su požar u industrijskoj zoni Neot Hovav okarakterisale kao „incident sa opasnim materijama“ i pozvale zaposlene da napuste izložene delove i potraže zaklon u zaštićenim objektima.

Izraelska vojska je ranije saopštila da je detektovala projektile lansirane iz Irana, dok je tokom dana na Izrael ispaljeno više talasa raketa, ali do ovog incidenta nije bilo izveštaja o šteti ili povređenima.