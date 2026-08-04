Na društvenim mrežama svakodnevno se pojavljuju dijete koje obećavaju brze rezultate, ali Laja, Špankinja koja živi u Srbiji, kaže da je do gubitka od 15 kilograma došla bez rigoroznih zabrana i skupih programa za mršavljenje.

U videu koji je objavila pokazala je kako izgleda njena svakodnevna rutina, od treninga u dnevnoj sobi do načina ishrane koji joj je pomogao da istraje i ne odustane posle prvog parčeta torte ili omiljene hrane.

Treninge radi kod kuće

Laja kaže da joj za vežbanje nisu bili potrebni ni teretana ni skupa oprema.

Treninge pronalazi na Jutjubu, a vežba u dnevnoj sobi.

"Ovo je moja teretana. Ovo je dnevna soba. Ja treniram kod kuće, sve radim kod kuće i ne idem u teretanu."

Tokom nedelje raspoređuje treninge po grupama mišića – jedan dan vežba noge, drugi stomak, a treći gornji deo tela i leđa.

Svaki trening traje između 20 i 30 minuta.

"Treniram tri puta nedeljno. Ponekad i više, ali tri najmanje."

Svakodnevno pravi najmanje 10.000 koraka

Pored vežbanja, svakodnevno šeta.

Dok je bila u procesu mršavljenja cilj joj je bio najmanje 8.000 koraka dnevno, a danas nastoji da napravi najmanje 10.000.

Broj koraka prati pomoću pametnog sata, ali ističe da za to može da posluži i obična aplikacija na mobilnom telefonu.

Pravilo 80:20 pomoglo joj je da istraje

Najveću promenu napravila je u načinu razmišljanja o hrani.

Umesto da sebi zabrani omiljena jela, odlučila je da se većinu vremena hrani uravnoteženo, dok manji deo ostavlja za ono što voli.

"Po mom mišljenju i ono što je meni pomoglo jeste pravilo – 80 odsto zdrava ishrana, a 20 odsto da se častiš."

Kaže da je ranije jedno parče torte bilo dovoljno da pomisli kako je upropastila sav trud, zbog čega bi često odustajala.

Danas na to gleda drugačije.

"Jedi parče torte, uživaj u njemu i već sledeći obrok nastavi po planu. Mislim da je tu prava tajna."

Dodaje da se nije odrekla ni hrane koju je zavolela u Srbiji.

"Obožavam komplet lepinju, isto kao i burek, picu i burger. Znam da to nije za svaki dan ako želim da smršam, ali to ne znači da više nikada neću jesti."

Proteini su joj prioritet

Osnovu njenog jelovnika čine proteini, povrće i umerene količine ugljenih hidrata i zdravih masti.

Najčešće bira:

piletinu,

jaja,

jogurt,

losos,

juneće meso.

Nakon jutarnjeg treninga najčešće doručkuje tri ili četiri jaja uz zelenu salatu, paradajz i krastavac.

Za ručak jede piletinu, lososa ili junetinu sa povrćem, dok na posao nosi krem čorbu od tikvica, piletinu ili tortilju sa jajima.

Za užinu najčešće bira jogurt sa voćem i jednom kockicom crne čokolade.

Na njenom jelovniku nalaze se i krompir, batat i hleb, pri čemu prednost daje integralnim proizvodima zbog većeg sadržaja vlakana.

Navike je menjala postepeno

Laja smatra da najveća greška nastaje kada ljudi pokušaju da preko noći promene sve navike.

Kao primer navodi gazirane sokove.

"Ako si godinama pio puno gaziranih sokova, ne možeš odjednom da kažeš: 'Od danas više nikad'. Ja sam sve smanjivala postepeno."

"Kad odlučiš da smršaš – ćuti"

Na kraju je podelila savet koji nema veze ni sa treningom ni sa ishranom.

Smatra da plan o mršavljenju ne treba odmah deliti sa svima, već prvo stvoriti navike i sačekati prve rezultate.

"Kad budeš donela odluku da krećeš sa dijetom, ćuti. Nemoj nikome da pričaš. Neka rezultati pričaju umesto tebe. Kada te pitaju šta si uradila, tek onda podeli svoje iskustvo."

Njena priča pokazuje da gubitak kilograma ne mora nužno da podrazumeva stroge zabrane i odricanje od omiljene hrane, već da mnogima više odgovara postepena promena navika koju mogu dugoročno da održe.