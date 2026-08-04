"Naravno da negujemo kulturu sećanja, da pognemo glavu pred njihovim žrtvama, da pokažemo pijetet, da se ne ponašamo kao oni, ali nikada nemojte da zaboravite. Pošto se mi uvek izvinjavamo i pravdamo, dragi Srbi. Nikada nemojte da zaboravite da niko od njih nije pognuo glavu pred srpskim žrtvama. Niko nikada pred ove srušene kuće i pred crninom majki koje su preživele, a nikad crninu skinule nisu, nije pognuo glavu i rekao "strašna je sramota to što se desilo" u Donjem i Gornjem Malovanu, Vukovskom, Ravnom i svakom drugom mestu. Nikada se to nije desilo od nijednog njihovog zvaničnika", rekao je predsednik, pa dodao:

"Od nas - od Srebrenice do svega drugog, položimo cvet, pognemo glavu i pokažemo pijetet i prema njihovim, kao i prema hrvatskim žrtvama, to za nas nije problem. Ali nikada nemojte da smetnete sa uma da nikada nisu glavu sagnuli i nikada cvet nisu položili na srpske grobove".