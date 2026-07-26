U jednom od komentara ističe se da bolje da blokaderski kandidati ne istupaju u javnosti.

- Bukvalno ako su na SL oni za koje se priča da jesu, samo ih potpuni medijski mrak može spasti -

- Pitam se pitam da li je ostatak potencijalnih kandidata za SL dovoljno naučio iz primera Jasmine Paunović i da se ne pecaju na BIA

fore - navodi se u drugom komentaru, pokušavajući na svaki način da opravdaju Paunović za njene skandalozne istupe.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da su svi bili iskreno zgroženi javnim nastupom Jasmine Panović koja je bila javni tužilac skoro 20 godina, kao i da je to što ona tvrdi da je targetirana i najavljuje podnošenje tužbe najbezobraznije i najbezobzirnije nešto što je u životu čuo.

"Vi razumete šta je javni tužilac, to je neko ko štiti javni interes pre svega, i državni i javni interes. Mnogo bitna pozicija u društvu. Neverovatna pozicija je da ti imaš ovakve stavove, da si ti tako neobrazovan, da si ti tako nepismen, da imaš ovakve stavove, da prihvataš razgovor na nivou da li će žena da da mužu ili neće, i obrnuto, i da ti prihvataš tu vrstu razgovora, da li su to moja deca. Ti učestvuješ u tome. Da li su to moja deca ili nisu moja deca", rekao je Vučić za TV Prva povodom učešća Paunović u emisiji "Inserti" sa Dejanom Lučićem.

Istakao je da sada on treba da objašnjava nekome da mu je majka, majka, otac da mu je otac i da su njegova deca.

"Treba da idem na utvrđivanje očinstva, šta? Da me ponižavaju do te mere, šta", zapitao je Vučić.

Istakao je da su tvrdnje Jasmine Ponović da je ona targetirana i da će podneti tužbu najbezobraznije i najbezobzirnije nešto što je u životu čuo.

Na pitanje da prokomentariše to što Paunovićeva tvrdi da je meta targetiranja i da je cilj da se diskredituje njeno imena na studentskoj listi i da će podneti tužbu protiv svih koji su iznošenjem neistina i manipulacija narušili njen ugled i čast.

"Jadno je kad pogledate i nju i onu drugu što je tražila građansko hapšenje, sve su američke i evropske nagrade dobile. Ne mogu imena da se setim sad. Traži građansko hapšenje. Pa samo razmišljam, tako dođe ona da hapsi, recimo, Andreja ili Danijela, ili tako, nego samo se pitam kako će to da izvede, ili šta će to da radi. I kako to izgleda sve u njihovim glavama, kako su to umislili. To su bili naši tužioci - do prošle godine je ova žena bila dok nije otišla u penziju", naveo je Vučić.