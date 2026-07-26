Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Jutru na TV Prva i tom prilikom govorio je i o strateškom dijalogu sa SAD.

- Ta vest iz Amerike je veoma dobra, mnogo nas je obradovala. Koliko će da traje videćemo. Kreću razgovori, biće ne laki, moramo da vidimo sada sa kim radimo nuklearne, energetske aranžmane, odakle imamo naftu i gas, koje kompanije upravljaju kojim preduzećima. Ljudi misle da je to strateški dijalog pa pričamo o suncu na Borskom jezeru i u Majamiju. Ne, to su teški pregovori, imajući u obziru poziciju SAD kao svetske sile, i nas koji smo mali, barem u globalnom smislu zavisimo od velikih sila - rekao je predsednik Vučić.

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