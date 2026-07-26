Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Jutru na TV Prva i tom prilikom govorio o napadima na porodice

Predsednik Vučić istakao je da želi da vidi porodice za istim stolom, da razgovaraju kada se ne slažu, da dele isti hleb i da zajedno gledamo kako zemlja ide napreduje.

- Nikada nisu videli toliki bes ljudi zbog napada na porodice. Ne zbog moje porodice. Porodica je stub u srpskom društvu. Prvo su krenuli sa podelom porodicama. Vi, bake i deke nemate pravo glasa... To je bila prva faza, a onda druga - uništavanje porodica. Napade na majke i očeve. Pa onda na decu. To nikada niko u srpskom društvu nije radio. Nad nama kao da se sprovodi neki eksperimemt. Nad nama kao da se sprovodi neki eksperiment, svaka srpska porodica je njihova meta, i žele da je razruše i unište - naglasio je Vučić.

Celo obraćanje Vučića možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.

Celo obraćanje Vučića možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.