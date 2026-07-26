"Po prvi put da sam pomalo optimista, mislim da se tehničke stvari sve privode kraju. Nadam se da bismo do kraja septembra, ili pre kraja septembra, mogli sve da završimo. Nadam se i ranije, da budem iskren, ali ne volim da obećavam nešto što posle toga se ispostavi kao nerealno", rekao je Vučić za TV Prva.

On se osvrnuo i na nedavno ukidanje tarifa za Srbiju od strane američke administracije i naveo da je Srbija uoči ukidanja bila na listi za tarife od 12,5 odsto, pa je skinuta sa liste.

"Za sada smo skinuti, ali smo mi bili dan pre toga da vam otkrijem tajnu na listi za 12,5 odsto. I onda smo skinuti. Mi smo to pratili iz sekunde u sekundu. Mi vodimo razgovor sa njima, vodimo pregovore sa njima...Skinuli su, promenili su devet zemalja. Mi smo jedna od tih devet zemalja", rekao je Vučić.

Naveo je da je ponosan na to što je Srbija ispunila četiri kriterijuma za ukidanje tarifa.

"Iako su oni imali primedbe na prinudni rad oko kineskih kompanija, ali smo prošli kroz nepovoljne trgovinske običaje i nepovoljne trgovinske prakse nedirnuti. Prošli smo kroz farmaceutsku industriju nedirnuti. I prošli smo kroz digitalne takse i poreze nedirnuti. Prošli smo i kroz prinudni rad u ovom trenutku, a EU nije prošla nedirnuta kroz prinudni rad i dobila je takse od 10 odsto. To je naša zasluga, negde, i srećan sam što su američki partneri to na taj način videli", rekao je Vučić prenosi Tanjug.