Portparol američke Tajne službe Entoni Guljelmi potvrdio je da je pripadnik Jedinice za zaštitu potpredsednika predmet istrage zbog sumnje da je ugrozio operativnu bezbednost.

Prema navodima CNN-a, agent je osumnjičen da je portalu "MC Now" prosleđivao informacije o putovanjima Džej Di Vensa, kao i podatke o opterećenosti pripadnika njegovog obezbeđenja.

Među informacijama koje su navodno procurele našli su se i detalji o planiranom, ali nikada realizovanom letu vojnim helikopterom sa Vensovim sinom.

Svako ponašanje koje narušava poverenje između štićene osobe i njenog obezbeđenja nespojivo je sa našom misijom i neće biti tolerisano - poručio je Guljelmi.

Niz afera potresa američku Tajnu službu

Ovo nije prvi incident koji je pogodio agenciju.

Početkom godine novinar Džejms O'Kif tvrdio je da je još jedan agent iz Vensovog obezbeđenja odavao informacije o njegovim putovanjima.

Ubrzo nakon toga usledila je vest da je drugi pripadnik obezbeđenja uhapšen zbog sumnje da je dogovarao trgovinu drogom sa prikrivenim policajcem.

Američki mediji poslednjih meseci izveštavali su i o agentu uhapšenom zbog javnog samozadovoljavanja u hotelu kod aerodroma u Majamiju, o pripadniku službe koji je navodno snimao pornografski sadržaj sa zvezdom platforme OnlyFans, kao i o polazniku obuke koji je postavio skrivenu kameru u sobu svog cimera.

U javnost je dospeo i slučaj agenta koji je slučajno ranio sam sebe tokom službe na aerodromu u Filadelfiji, dok je agentkinja Miosoti Perez suspendovana zbog neprijavljivanja braka sa stranim državljaninom. Ona je bila među agentima koji su obezbeđivali Donalda Trampa tokom atentata u Batleru 2024. godine.

Dodatnu pažnju izazvao je i slučaj regruta Tajne službe koji je na Floridi usmrtio šesnaestogodišnjaka, tvrdeći da je postupao u samoodbrani.

Sve veći pritisak na rukovodstvo

Zbog niza incidenata direktor Tajne službe Šon Kuran, prema pisanju američkih medija, suočava se sa sve većim kritikama iz same agencije.

Deo zaposlenih smatra da nije uspeo da uvede red niti da sprovede reforme koje bi vratile poverenje u službu.

Istovremeno, Vašington planira da do 2028. godine zaposli još oko 4.000 novih pripadnika Tajne službe.

Izvor: CNN