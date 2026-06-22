Sa A.R. će biti obavljen i informativni razgovor zbog njegovih spornih izjava u javnosti počev od 15. marta 2025. godine u vezi sa upotrebom "zvučnog topa" od strane državnih organa prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.

Više javno tužilaštvo u Beogradu ističe da njegovo postupanje nema nikakve veze sa urednikom novinske agencije Beta V.K. koji se zatekao na licu mesta prilikom pretresa jednog od stanova A.R.

Obzirom da je tom prilikom V.K. kod sebe čuvao mobilini telefon koji pripada A.R, odbijajući da ga preda policijskim službenicima, isti su mu uručili poziv da se javi u službene prostorije UKP-a radi obavljanja informativnog razgovora.

Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa pripadnicima UKP-a i drugim nadležnim organima nastavlja da radi na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je, kako se sumnja, planirana i realizovana simulacija upotrebe "zvučnog topa" na kraju protesta 15. marta 2025. godine, a potom za to u delu javnosti bili optuženi državni organi Republike Srbije.