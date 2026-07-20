Koliko god da verujemo sigurnosnim vratima i kvalitetnim bravama, mnogi pred spavanje žele dodatni osećaj sigurnosti. Upravo zato društvenim mrežama poslednjih meseci kruži jednostavan trik za koji vam nije potrebna nikakva tehnologija niti dodatni trošak – dovoljna je obična keramička šolja.

Na prvi pogled deluje neobično, ali ideja je jednostavna: šolja može poslužiti kao improvizovano upozorenje koje će proizvesti buku ako neko pokuša da otvori vrata tokom noći.

Ipak, važno je naglasiti da ovaj trik nije zamena za kvalitetnu bravu, sigurnosna vrata ili alarmni sistem. Može poslužiti isključivo kao dodatna mera opreza ili upozorenja, naročito kada boravite na nepoznatoj lokaciji.

Kako funkcioniše trik sa šoljom?

Postavljanje traje manje od jednog minuta.

Keramičku šolju okačite na sam kraj kvake, umesto pri njenom dnu, kako bi bila manje stabilna. Ako neko pomeri kvaku i pokuša da otvori vrata, šolja će pasti i napraviti buku.

Za još jači zvuk, u šolju možete staviti metalnu kašičicu.

Neki koriste i drugu varijantu – na pod pored vrata postave čašu, a preko nje pažljivo naslone šolju. U slučaju otvaranja vrata, šolja će pasti i proizvesti dovoljno glasan zvuk koji može upozoriti osobu u prostoriji.

Kada ovaj trik može biti koristan?

Ovakvo improvizovano upozorenje najčešće koriste ljudi koji putuju i borave u smeštajima koje ne poznaju dovoljno.

Može biti korisno u:

hotelima,

Airbnb apartmanima,

apartmanima za izdavanje,

studentskim domovima,

vikendicama,

objektima u kojima niste sigurni kakav je sistem obezbeđenja.

Takođe može biti praktičan tokom nestanka struje ili kada jednostavno želite dodatni osećaj sigurnosti.

Ako vrata imaju okruglu kvaku, šolja se može pažljivo nasloniti na njen vrh. Ukoliko to nije moguće ili tepih ublažava zvuk pada, alternativa može biti malo zvonce vezano za kvaku koje će zazvoniti pri svakom pomeranju vrata.

Još nekoliko jednostavnih trikova za dodatnu sigurnost

Postoji nekoliko praktičnih i jeftinih načina koji mogu otežati neovlašćen ulazak u dom ili privremeni smeštaj.

Jedan od najpoznatijih jeste postavljanje gumenog graničnika ispod vrata sa unutrašnje strane. Iako neće zaustaviti odlučnog provalnika, može usporiti otvaranje vrata i dati vam nekoliko dodatnih sekundi za reakciju. Ako nemate graničnik, može poslužiti i čvrsto uvijen peškir.

Kod kliznih vrata ili prozora preporučuje se postavljanje drvene letve, drške od metle ili metalne šipke u donju šinu, čime se fizički sprečava njihovo otvaranje.

Ni vizuelni detalji nisu zanemarljivi. Uključena lampa, televizor ili radio, rasveta na tajmer ili čak par velikih cipela ispred ulaznih vrata mogu ostaviti utisak da se neko nalazi u stanu ili kući.

Ovakvi trikovi nisu zamena za sistem zaštite

Stručnjaci za bezbednost upozoravaju da improvizovana rešenja mogu poslužiti samo kao dodatna mera opreza. Ona mogu pomoći da ranije primetite pokušaj ulaska ili da otežaju otvaranje vrata, ali ne predstavljaju pouzdanu zaštitu od provale.

Najveću sigurnost i dalje pružaju kvalitetne brave, sigurnosna vrata, ispravni sistemi zaključavanja i alarmni sistemi, dok ovakvi trikovi mogu biti samo njihova dopuna, posebno na putovanjima ili u privremenom smeštaju.